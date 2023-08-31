Африканский союз приостановил деятельность Габона в организации
Совет мира и безопасности Африканского союза постановил приостановить участие в деятельности организации Габона, где власть захватили военные. Об этом говорится в заявлении совета, опубликованном в X (бывшая Twitter).
«Совет <...> постановляет немедленно приостановить участие Габона во всей деятельности Африканского союза <...> до восстановления конституционного порядка в стране», – говорится в сообщении.
Афросоюз также решительно осудил военной переворот в Габоне.
Армия Габона 30 августа объявила о низложении президента страны, 64-летнего Али Бонго, правившего 14 лет. Его отец Омар Бонго находился у власти с 1967 г. до своей смерти в 2009 г. О перевороте объявили вскоре после заявления о победе Бонго на прошедших 26 августа выборах президента – с 64,26% голосов.
Военные заявили об аннулировании итогов голосования, закрытии границ и роспуске всех действующих институтов власти, включая правительство, парламент и конституционный суд. Ряд ключевых функционеров были арестованы, а Бонго отправили под домашний арест. Хунта офицеров полиции, Республиканской гвардии, регулярной армии и ВВС назвала себя Комитетом по переходу и восстановлению государственных институтов. Президентом на переходный период назначили генерала Бриса Олигуи Нгему.
Франция, 400 военных инструкторов которой находятся в стране, а также Африканский союз осудили попытку военного переворота и призвали гарантировать неприкосновенность президенту. МИД России выразил озабоченность ситуацией в стране и призвал россиян воздержаться от поездок в Габон.