Африканский союз приостановил деятельность Габона в организации

Армия Габона 30 августа объявила о низложении президента страны, 64-летнего Али Бонго, правившего 14 лет. Его отец Омар Бонго находился у власти с 1967 г. до своей смерти в 2009 г. О перевороте объявили вскоре после заявления о победе Бонго на прошедших 26 августа выборах президента – с 64,26% голосов.