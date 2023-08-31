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Политика

Африканский союз приостановил деятельность Габона в организации

Ведомости

Совет мира и безопасности Африканского союза постановил приостановить участие в деятельности организации Габона, где власть захватили военные. Об этом говорится в заявлении совета, опубликованном в X (бывшая Twitter).

«Совет <...> постановляет немедленно приостановить участие Габона во всей деятельности Африканского союза <...> до восстановления конституционного порядка в стране», – говорится в сообщении.

Афросоюз также решительно осудил военной переворот в Габоне.

Армия Габона 30 августа объявила о низложении президента страны, 64-летнего Али Бонго, правившего 14 лет. Его отец Омар Бонго находился у власти с 1967 г. до своей смерти в 2009 г. О перевороте объявили вскоре после заявления о победе Бонго на прошедших 26 августа выборах президента – с 64,26% голосов.

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Военные заявили об аннулировании итогов голосования, закрытии границ и роспуске всех действующих институтов власти, включая правительство, парламент и конституционный суд. Ряд ключевых функционеров были арестованы, а Бонго отправили под домашний арест. Хунта офицеров полиции, Республиканской гвардии, регулярной армии и ВВС назвала себя Комитетом по переходу и восстановлению государственных институтов. Президентом на переходный период назначили генерала Бриса Олигуи Нгему.

Франция, 400 военных инструкторов которой находятся в стране, а также Африканский союз осудили попытку военного переворота и призвали гарантировать неприкосновенность президенту. МИД России выразил озабоченность ситуацией в стране и призвал россиян воздержаться от поездок в Габон.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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