В московских аэропортах задержали более 30 рейсов
В московских аэропортах «Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково» 1 сентября задержали 36 рейсов, отменили еще девять, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».
По данным на 8:00, в «Домодедово» задержаны 17 рейсов, еще шесть отменены. Во «Внуково» задержаны 15 рейсов, еще один отменен. В пресс-службе «Внуково» сообщили, что утром в пятницу аэропорт ограничивал полеты, часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани Московского авиационного узла, передает «РИА Новости». Сейчас аэропорт работает штатно, добавили в компании. В «Шереметьево» задержали четыре рейса и еще два отменили.
Задержки рейсов произошли на фоне очередной попытки Киева атаковать Москву беспилотником. По данным мэра столицы Сергея Собянина, украинский дрон был сбит средствами ПВО рядом с Люберцами.
Утром 31 августа российские средства ПВО уничтожили в Воскресенском районе беспилотник, летевший в направлении Москвы.
В ночь на 30 августа семь регионов России подверглись массовой атаке беспилотников. В частности, один дрон был уничтожен в Московской области, сообщил Собянин. Беспилотник сбили в Рузском районе. Обошлось без пострадавших и разрушений. 28 августа дрон, летевший к Москве, был уничтожен в районе Люберец. В результате также никто не пострадал.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские системы ПВО эффективно работают против атак беспилотников. Он призвал помнить, что активность с украинской стороны нацелена на жилые дома и объекты, поэтому не всегда получается «избегать каких-то незначительных повреждений».