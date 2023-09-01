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В московских аэропортах задержали более 30 рейсов

Ведомости

В московских аэропортах «Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково» 1 сентября задержали 36 рейсов, отменили еще девять, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».

По данным на 8:00, в «Домодедово» задержаны 17 рейсов, еще шесть отменены. Во «Внуково» задержаны 15 рейсов, еще один отменен. В пресс-службе «Внуково» сообщили, что утром в пятницу аэропорт ограничивал полеты, часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани Московского авиационного узла, передает «РИА Новости». Сейчас аэропорт работает штатно, добавили в компании. В «Шереметьево» задержали четыре рейса и еще два отменили.

Задержки рейсов произошли на фоне очередной попытки Киева атаковать Москву беспилотником. По данным мэра столицы Сергея Собянина, украинский дрон был сбит средствами ПВО рядом с Люберцами.

Утром 31 августа российские средства ПВО уничтожили в Воскресенском районе беспилотник, летевший в направлении Москвы.

В ночь на 30 августа семь регионов России подверглись массовой атаке беспилотников. В частности, один дрон был уничтожен в Московской области, сообщил Собянин. Беспилотник сбили в Рузском районе. Обошлось без пострадавших и разрушений. 28 августа дрон, летевший к Москве, был уничтожен в районе Люберец. В результате также никто не пострадал.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские системы ПВО эффективно работают против атак беспилотников. Он призвал помнить, что активность с украинской стороны нацелена на жилые дома и объекты, поэтому не всегда получается «избегать каких-то незначительных повреждений».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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