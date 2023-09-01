В московских аэропортах задержали более 30 рейсов

По данным на 8:00, в «Домодедово» задержаны 17 рейсов, еще шесть отменены. Во «Внуково» задержаны 15 рейсов, еще один отменен. В пресс-службе «Внуково» сообщили, что утром в пятницу аэропорт ограничивал полеты, часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани Московского авиационного узла, передает «РИА Новости». Сейчас аэропорт работает штатно, добавили в компании. В «Шереметьево» задержали четыре рейса и еще два отменили.