Собянин сообщил о сбитом беспилотнике рядом с Люберцами
В Москве рядом с Люберцами ПВО уничтожили украинский БПЛА, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
«Силами ПВО рядом с Люберцами пресечена очередная попытка пролета беспилотника к Москве. Предварительно пострадавших и разрушений нет», – написал он.
Экстренные службы работают на месте произошедшего, уточнил он. «Спасибо военным, что не дали испортить нам День знаний!» – поблагодарил Собянин.
На протяжении последних недель власти Москвы в течение суток по запросу Минобороны делают новые объекты ПВО, рассказал Собянин 31 августа. «Иногда не успевает остыть асфальт, как работают уже ракеты, которые сбивают летящие беспилотники», – сказал он. По его словам, за этот год в столице сделали многое для обороны Москвы от дронов.
Утром 31 августа российские средства ПВО уничтожили в Воскресенском районе беспилотник, летевший в направлении Москвы.
В ночь на 30 августа семь регионов России подверглись массовой атаке беспилотников. В частности, один дрон был уничтожен в Московской области. Беспилотник сбили в Рузском районе. Обошлось без пострадавших и разрушений. 28 августа дрон, летевший к Москве, был уничтожен в районе Люберец. В результате также никто не пострадал.