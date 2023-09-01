Собянин сообщил о сбитом беспилотнике рядом с Люберцами

На протяжении последних недель власти Москвы в течение суток по запросу Минобороны делают новые объекты ПВО, рассказал Собянин 31 августа. «Иногда не успевает остыть асфальт, как работают уже ракеты, которые сбивают летящие беспилотники», – сказал он. По его словам, за этот год в столице сделали многое для обороны Москвы от дронов.