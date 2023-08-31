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Мэр Москвы рассказал об обустройстве в Орле аэропорта для перехвата дронов

Ведомости

Власти Москвы вместе с Минобороны способны оборудовать позиции ПВО за сутки для перехвата дронов. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на выступлении в День работников комплекса городского хозяйства, пишет РИА «Новости».

Глава Москвы добавил, что в Орле еще не успели закончить обустройство аэропорта для перехватчиков, как уже позавчера один из вертолетов сбил беспилотник, который летел в сторону столицы.

На протяжении последних недель власти Москвы в течение суток по запросу Минобороны делают новые объекты ПВО, отметил Собянин. «Иногда не успевает остыть асфальт, как работают уже ракеты, которые сбивают летящие беспилотники», – сказал он. По его словам, за этот год в столице сделали многое для обороны Москвы от дронов.

Утром 31 августа российские средства ПВО уничтожили в Воскресенском районе беспилотник, летевший в направлении Москвы.

В ночь на 30 августа семь регионов России подверглись массовой атаке беспилотников. В частности, один дрон был уничтожен в Московской области. Беспилотник сбили в Рузском районе. Обошлось без пострадавших и разрушений. 28 августа дрон, летевший к Москве, был уничтожен в районе Люберец. В результате также никто не пострадал.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские системы ПВО эффективно работают против атак беспилотников. Он призвал помнить, что активность с украинской стороны нацелена на жилые дома и объекты, поэтому не всегда получается «избегать каких-то незначительных повреждений».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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