Мэр Москвы рассказал об обустройстве в Орле аэропорта для перехвата дронов
Власти Москвы вместе с Минобороны способны оборудовать позиции ПВО за сутки для перехвата дронов. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на выступлении в День работников комплекса городского хозяйства, пишет РИА «Новости».
Глава Москвы добавил, что в Орле еще не успели закончить обустройство аэропорта для перехватчиков, как уже позавчера один из вертолетов сбил беспилотник, который летел в сторону столицы.
На протяжении последних недель власти Москвы в течение суток по запросу Минобороны делают новые объекты ПВО, отметил Собянин. «Иногда не успевает остыть асфальт, как работают уже ракеты, которые сбивают летящие беспилотники», – сказал он. По его словам, за этот год в столице сделали многое для обороны Москвы от дронов.
Утром 31 августа российские средства ПВО уничтожили в Воскресенском районе беспилотник, летевший в направлении Москвы.
В ночь на 30 августа семь регионов России подверглись массовой атаке беспилотников. В частности, один дрон был уничтожен в Московской области. Беспилотник сбили в Рузском районе. Обошлось без пострадавших и разрушений. 28 августа дрон, летевший к Москве, был уничтожен в районе Люберец. В результате также никто не пострадал.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские системы ПВО эффективно работают против атак беспилотников. Он призвал помнить, что активность с украинской стороны нацелена на жилые дома и объекты, поэтому не всегда получается «избегать каких-то незначительных повреждений».