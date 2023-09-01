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Путин поздравил Мирзиеева с Днем независимости Узбекистана

Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил с Днем независимости Узбекистана президента Шавката Мирзиеева. Обращение опубликовано на сайте Кремля.

«Общеизвестны успехи, достигнутые вашей страной в экономическом и социальном развитии. Узбекистан пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет значимую роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня», – говорится в телеграмме Путина.

Президент отметил, что отношения между Россией и Узбекистаном развиваются «в духе стратегического партнерства и союзничества», а «хорошей отдачей» он назвал взаимодействие Москвы и Ташкента в СНГ, ШОС, ООН и др.

День независимости Узбекистана ежегодно празднуется 1 сентября в честь провозглашения независимости 31 августа 1991 г. В 2016 г. власти Узбекистана отменили празднование из-за тяжелой болезни первого президента Ислама Каримова – инициатора объявления независимости Узбекистана. 2 сентября того же года Каримов скончался на 79-м году жизни.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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