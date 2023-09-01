Путин поздравил Мирзиеева с Днем независимости Узбекистана

День независимости Узбекистана ежегодно празднуется 1 сентября в честь провозглашения независимости 31 августа 1991 г. В 2016 г. власти Узбекистана отменили празднование из-за тяжелой болезни первого президента Ислама Каримова – инициатора объявления независимости Узбекистана. 2 сентября того же года Каримов скончался на 79-м году жизни.