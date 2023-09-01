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За неделю ВС России нанесли пять групповых ударов по объектам на Украине

Ведомости

За неделю с 25 августа по 1 сентября ВС России нанесли пять групповых ударов по объектам на территории Украины, в том числе по пунктам управления, объектам портовой инфраструктуры, аэродромам и др. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России. 

«В период с 25 августа по 1 сентября Вооруженными силами Российской Федерации нанесено пять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам управления, центрам радио- и радиотехнической разведки противника, его объектам портовой инфраструктуры, местам хранения боеприпасов и западных образцов вооружения, а также аэродромам», – сказано в сообщении.

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В результате ударов были уничтожены комплексы ПВО, бронетехника, производства, где собирались безэкипажные катера, и др. Кроме того, было нарушено управление стратегической системой радиопомех ВСУ.

Самая сложная обстановка наблюдалась на Запорожском и Донецком направлениях, добавили в Минобороны. По данным ведомства, за неделю на Запорожском направлении ВС России отразили 44 атаки противника, на Донецком – 36. Помимо этого 14 атак было отражено на Краснолиманском направлении.

По данным Минобороны, за прошедшую неделю было уничтожено четыре безэкипажных катера, столько же боевых самолетов ВСУ, а также один вертолет. Помимо этого в ночь с 29 на 30 августа силами Черноморского флота была предотвращена высадка отряда украинских военнослужащих на побережье Крыма. По информации ведомства, они планировали совершить террористические акции на полуострове.

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30 августа Минобороны сообщило об ударе по пунктам управления и разведки ВСУ, 29 августа – по эшелону с боеприпасами, 28 августа – по складу авиационного вооружения и боеприпасов, 27 августа – по аэродрому в Киевской области, а 25 августа – по объектам портовой инфраструктуры. В результате всех ударов цель была достигнута, объекты поражены, сообщали в ведомстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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