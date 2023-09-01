За неделю ВС России нанесли пять групповых ударов по объектам на Украине
За неделю с 25 августа по 1 сентября ВС России нанесли пять групповых ударов по объектам на территории Украины, в том числе по пунктам управления, объектам портовой инфраструктуры, аэродромам и др. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«В период с 25 августа по 1 сентября Вооруженными силами Российской Федерации нанесено пять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам управления, центрам радио- и радиотехнической разведки противника, его объектам портовой инфраструктуры, местам хранения боеприпасов и западных образцов вооружения, а также аэродромам», – сказано в сообщении.
В результате ударов были уничтожены комплексы ПВО, бронетехника, производства, где собирались безэкипажные катера, и др. Кроме того, было нарушено управление стратегической системой радиопомех ВСУ.
Самая сложная обстановка наблюдалась на Запорожском и Донецком направлениях, добавили в Минобороны. По данным ведомства, за неделю на Запорожском направлении ВС России отразили 44 атаки противника, на Донецком – 36. Помимо этого 14 атак было отражено на Краснолиманском направлении.
По данным Минобороны, за прошедшую неделю было уничтожено четыре безэкипажных катера, столько же боевых самолетов ВСУ, а также один вертолет. Помимо этого в ночь с 29 на 30 августа силами Черноморского флота была предотвращена высадка отряда украинских военнослужащих на побережье Крыма. По информации ведомства, они планировали совершить террористические акции на полуострове.
30 августа Минобороны сообщило об ударе по пунктам управления и разведки ВСУ, 29 августа – по эшелону с боеприпасами, 28 августа – по складу авиационного вооружения и боеприпасов, 27 августа – по аэродрому в Киевской области, а 25 августа – по объектам портовой инфраструктуры. В результате всех ударов цель была достигнута, объекты поражены, сообщали в ведомстве.