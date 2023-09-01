За неделю ВС России нанесли пять групповых ударов по объектам на Украине

По данным Минобороны, за прошедшую неделю было уничтожено четыре безэкипажных катера, столько же боевых самолетов ВСУ, а также один вертолет. Помимо этого в ночь с 29 на 30 августа силами Черноморского флота была предотвращена высадка отряда украинских военнослужащих на побережье Крыма. По информации ведомства, они планировали совершить террористические акции на полуострове.