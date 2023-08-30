Минобороны сообщило об уничтожении второго за день катера ВСУ вблизи Змеиного
Российские военные уничтожили второй за день катер ВСУ в районе острова Змеиный. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«30 августа 2023 г. восточнее острова Змеиный в акватории Черного моря экипажем самолета Су-24 морской авиации был уничтожен еще один катер ВСУ с экипажем», – говорится в сообщении.
Минобороны сообщило об уничтожении первого катера противника вблизи острова около 12 мск. Также катер ВСУ в районе Змеиного был поражен 22 августа. Уточнялось, что на борту находилась десантная группа ВСУ.
Змеиный расположен в Черном море недалеко от Одессы, это каменистый остров площадью 20,5 га. Он перешел под контроль российских военных в ходе спецоперации, начавшейся 24 февраля 2022 г.
После этого ВСУ несколько раз пытались занять остров Змеиный. В частности, в июле 2022 г. украинские военные предприняли попытку установить флаг страны на Змеином, однако самолет ВКС РФ нанес высокоточный удар по ним. В результате часть украинских военнослужащих погибли.