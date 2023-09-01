Путин отметил важность интеграции новых регионов в общую систему образования
Президент России Владимир Путин попросил кабинет министров уделять особое внимание интеграции новых регионов страны в общую систему образования. О важности этого процесса он сообщил на церемонии открытия новых школ в регионах.
Путин также отметил важность кардинального обновления всей образовательной инфраструктуры ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, потому что проблемы в этих регионах «копились годами, если не десятилетиями».
«Этот учебный год школы Донбасса, Запорожья, Херсонщины провели уже по российским стандартам. Подготовка к этому началась еще в апреле 2022 г., когда были развернуты программы по повышению квалификации учителей, обеспечению школ учебниками, по ремонту школьных зданий. Я прошу правительство России и впредь уделять особое внимание решению задач по интеграции школ, колледжей, вузов новых регионов в единую систему образования страны. Это один из ключевых вопросов интеграции», – подчеркнул президент.
Школы в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях перешли на новые российские образовательные стандарты (ФГОС) с 1 сентября 2022 г. Учителя в этих регионах предварительно прошли подготовку по российской программе.
Новые регионы вошли в состав РФ по итогам референдумов 30 сентября 2022 г. С октября того же года по указу президента РФ из-за регулярных обстрелов со стороны Украины в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях введено военное положение.