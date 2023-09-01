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Путин отметил важность интеграции новых регионов в общую систему образования

Ведомости

Президент России Владимир Путин попросил кабинет министров уделять особое внимание интеграции новых регионов страны в общую систему образования. О важности этого процесса он сообщил на церемонии открытия новых школ в регионах.

Путин также отметил важность кардинального обновления всей образовательной инфраструктуры ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, потому что проблемы в этих регионах «копились годами, если не десятилетиями».

«Этот учебный год школы Донбасса, Запорожья, Херсонщины провели уже по российским стандартам. Подготовка к этому началась еще в апреле 2022 г., когда были развернуты программы по повышению квалификации учителей, обеспечению школ учебниками, по ремонту школьных зданий. Я прошу правительство России и впредь уделять особое внимание решению задач по интеграции школ, колледжей, вузов новых регионов в единую систему образования страны. Это один из ключевых вопросов интеграции», – подчеркнул президент.

Школы в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях перешли на новые российские образовательные стандарты (ФГОС) с 1 сентября 2022 г. Учителя в этих регионах предварительно прошли подготовку по российской программе.

Новые регионы вошли в состав РФ по итогам референдумов 30 сентября 2022 г. С октября того же года по указу президента РФ из-за регулярных обстрелов со стороны Украины в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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