Путин отметил важность интеграции новых регионов в общую систему образования

«Этот учебный год школы Донбасса, Запорожья, Херсонщины провели уже по российским стандартам. Подготовка к этому началась еще в апреле 2022 г., когда были развернуты программы по повышению квалификации учителей, обеспечению школ учебниками, по ремонту школьных зданий. Я прошу правительство России и впредь уделять особое внимание решению задач по интеграции школ, колледжей, вузов новых регионов в единую систему образования страны. Это один из ключевых вопросов интеграции», – подчеркнул президент.