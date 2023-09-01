В Минске сообщили о вероятном отказе Польши отправить наблюдателей на учения ОДКБ
Польша с наибольшей вероятностью не станет отправлять своих наблюдателей на учения Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые пройдут в Белоруссии с 1 по 6 сентября. Об этом сообщил помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко в своем аккаунте в X (ранее Twitter).
«Предварительно, представители Польши отказываются наблюдать за учениями «Боевое братство – 2023». Ранее они не приглашали наблюдателей Белоруссии на свои учения «Драгун-2021» и «Анаконда-2023», – написал он.
Учения ОДКБ «Боевое братство – 2023» пройдут с 1 по 6 сентября на полигонах и «участках местности» Брестской, Гродненской и Минской областей. Планируется провести несколько видов учений, которые объединяют подготовку различных компонентов коллективных сил ОДКБ.
В организации уточнили, что в учениях примут участие контингенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. В мероприятиях будет задействовано более 2500 военнослужащих и свыше 500 единиц техники. На открытии учений будет присутствовать генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.
Целью учений в ОДКБ назвали «улучшение координации и слаженности работы органов управления в ходе подготовки и ведения совместной операции». Также стоит задача сформировать «высокие морально-боевые качества, психологическую стойкость и физическую выносливость у военнослужащих».