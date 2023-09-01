В Минске сообщили о вероятном отказе Польши отправить наблюдателей на учения ОДКБ

Польша с наибольшей вероятностью не станет отправлять своих наблюдателей на учения Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые пройдут в Белоруссии с 1 по 6 сентября. Об этом сообщил помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко в своем аккаунте в X (ранее Twitter).