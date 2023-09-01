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Политика

В Минске сообщили о вероятном отказе Польши отправить наблюдателей на учения ОДКБ

Ведомости

Польша с наибольшей вероятностью не станет отправлять своих наблюдателей на учения Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые пройдут в Белоруссии с 1 по 6 сентября. Об этом сообщил помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко в своем аккаунте в X (ранее Twitter). 

«Предварительно, представители Польши отказываются наблюдать за учениями «Боевое братство – 2023». Ранее они не приглашали наблюдателей Белоруссии на свои учения «Драгун-2021» и «Анаконда-2023», – написал он.

Учения ОДКБ «Боевое братство – 2023» пройдут с 1 по 6 сентября на полигонах и «участках местности» Брестской, Гродненской и Минской областей. Планируется провести несколько видов учений, которые объединяют подготовку различных компонентов коллективных сил ОДКБ.

В организации уточнили, что в учениях примут участие контингенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. В мероприятиях будет задействовано более 2500 военнослужащих и свыше 500 единиц техники. На открытии учений будет присутствовать генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

Целью учений в ОДКБ назвали «улучшение координации и слаженности работы органов управления в ходе подготовки и ведения совместной операции». Также стоит задача сформировать «высокие морально-боевые качества, психологическую стойкость и физическую выносливость у военнослужащих».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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