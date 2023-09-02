Габон открыл границы через три дня после военного переворота
Габон вновь открыл свои границы спустя три дня после того, как военные этой страны объявили о захвате власти. Об этом сообщил представитель армии, передает Reuters.
Как уточняет AFP в X (бывшая Twitter), решение вступает в силу немедленно.
Армия Габона 30 августа объявила о низложении президента страны, 64-летнего Али Бонго, правившего 14 лет. Его отец Омар Бонго находился у власти с 1967 г. до своей смерти в 2009 г. О перевороте объявили вскоре после заявления о победе Бонго на прошедших 26 августа выборах президента – с 64,26% голосов.
Военные заявили об аннулировании итогов голосования, закрытии границ и роспуске всех действующих институтов власти, включая правительство, парламент и конституционный суд. Ряд ключевых функционеров были арестованы, а Бонго отправили под домашний арест. Хунта офицеров полиции, Республиканской гвардии, регулярной армии и ВВС назвала себя Комитетом по переходу и восстановлению государственных институтов. Президентом на переходный период назначили генерала Бриса Олигуи Нгему.
Франция, 400 военных инструкторов которой находятся в стране, а также Африканский союз осудили попытку военного переворота и призвали гарантировать неприкосновенность президенту. МИД России выразил озабоченность ситуацией в стране и призвал россиян воздержаться от поездок в Габон. Африканский союз 31 августа приостановил участие Габона в деятельности организации.
Габон – одна из самых благополучных стран тропической Африки со сравнительно высоким подушевым ВВП за счет немногочисленного населения (2,4 млн человек) и крупных для такого государства запасов нефти (разведанные запасы – около 2 млрд барр.). Габонская нефтедобывающая компания Assala Energy 30 августа заверила, что события переворота никак не повлияли на добычу.