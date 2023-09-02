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Габон открыл границы через три дня после военного переворота

Ведомости

Габон вновь открыл свои границы спустя три дня после того, как военные этой страны объявили о захвате власти. Об этом сообщил представитель армии, передает Reuters.

Как уточняет AFP в X (бывшая Twitter), решение вступает в силу немедленно.

Армия Габона 30 августа объявила о низложении президента страны, 64-летнего Али Бонго, правившего 14 лет. Его отец Омар Бонго находился у власти с 1967 г. до своей смерти в 2009 г. О перевороте объявили вскоре после заявления о победе Бонго на прошедших 26 августа выборах президента – с 64,26% голосов.

Военные заявили об аннулировании итогов голосования, закрытии границ и роспуске всех действующих институтов власти, включая правительство, парламент и конституционный суд. Ряд ключевых функционеров были арестованы, а Бонго отправили под домашний арест. Хунта офицеров полиции, Республиканской гвардии, регулярной армии и ВВС назвала себя Комитетом по переходу и восстановлению государственных институтов. Президентом на переходный период назначили генерала Бриса Олигуи Нгему.

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Франция, 400 военных инструкторов которой находятся в стране, а также Африканский союз осудили попытку военного переворота и призвали гарантировать неприкосновенность президенту. МИД России выразил озабоченность ситуацией в стране и призвал россиян воздержаться от поездок в Габон. Африканский союз 31 августа приостановил участие Габона в деятельности организации.

Габон – одна из самых благополучных стран тропической Африки со сравнительно высоким подушевым ВВП за счет немногочисленного населения (2,4 млн человек) и крупных для такого государства запасов нефти (разведанные запасы – около 2 млрд барр.). Габонская нефтедобывающая компания Assala Energy 30 августа заверила, что события переворота никак не повлияли на добычу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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