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СМИ: экс-министр обороны Британии хотел сорвать поставки вертолетов из США

Ведомости

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес вызвал дипломатический скандал в США после угрозы отмены заказа на поставку военных вертолетов, сообщила газета The Sunday Times.

Уоллес объявил об уходе с поста главы минобороны 31 августа. По данным издания, находясь в должности министра, он пригрозил отменить многомиллионный заказ на военные вертолеты Chinook, предназначенные для британского спецназа.

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Экс-глава ведомства, как отмечается, направил предупреждение своему коллеге в Пентагоне в прошлом месяце. Уоллес скептически относился к контракту, особенно на фоне увеличения его стоимости на 500 млн фунтов стерлингов. По информации газеты, в распоряжении Великобритании уже имеется 60 Chinook, а парк транспортной авиатехники страны – крупнейший среди других членов НАТО в Европе. В качестве альтернативы предлагалось закупить более легкие и дешевые вертолеты или нескольких французских Airbus A400M Atlas, однако в правительстве сочли «безумной затеей» отменять согласованный контракт.

«Ссора, в которую были вовлечены британские и американские послы, вынудила Даунинг-стрит вмешаться в попытке разрядить напряженность», – говорится в статье.

Новым министром обороны Великобритании после отставки Уоллеса был назначен министр энергетической безопасности Грант Шаппс. Экс-главы британского минобороны сообщал, что планирует заняться теми сферами жизни, которыми он раньше «пренебрегал», и «исследовать новые возможности».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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