СМИ: экс-министр обороны Британии хотел сорвать поставки вертолетов из США

Экс-глава ведомства, как отмечается, направил предупреждение своему коллеге в Пентагоне в прошлом месяце. Уоллес скептически относился к контракту, особенно на фоне увеличения его стоимости на 500 млн фунтов стерлингов. По информации газеты, в распоряжении Великобритании уже имеется 60 Chinook, а парк транспортной авиатехники страны – крупнейший среди других членов НАТО в Европе. В качестве альтернативы предлагалось закупить более легкие и дешевые вертолеты или нескольких французских Airbus A400M Atlas, однако в правительстве сочли «безумной затеей» отменять согласованный контракт.