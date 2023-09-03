СМИ: экс-министр обороны Британии хотел сорвать поставки вертолетов из США
Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес вызвал дипломатический скандал в США после угрозы отмены заказа на поставку военных вертолетов, сообщила газета The Sunday Times.
Уоллес объявил об уходе с поста главы минобороны 31 августа. По данным издания, находясь в должности министра, он пригрозил отменить многомиллионный заказ на военные вертолеты Chinook, предназначенные для британского спецназа.
Экс-глава ведомства, как отмечается, направил предупреждение своему коллеге в Пентагоне в прошлом месяце. Уоллес скептически относился к контракту, особенно на фоне увеличения его стоимости на 500 млн фунтов стерлингов. По информации газеты, в распоряжении Великобритании уже имеется 60 Chinook, а парк транспортной авиатехники страны – крупнейший среди других членов НАТО в Европе. В качестве альтернативы предлагалось закупить более легкие и дешевые вертолеты или нескольких французских Airbus A400M Atlas, однако в правительстве сочли «безумной затеей» отменять согласованный контракт.
«Ссора, в которую были вовлечены британские и американские послы, вынудила Даунинг-стрит вмешаться в попытке разрядить напряженность», – говорится в статье.
Новым министром обороны Великобритании после отставки Уоллеса был назначен министр энергетической безопасности Грант Шаппс. Экс-главы британского минобороны сообщал, что планирует заняться теми сферами жизни, которыми он раньше «пренебрегал», и «исследовать новые возможности».