Министр обороны Британии призвал Киев быть благодарным за поставки вооружений

Великобритания оказывает военную и финансовую помощь Украине с начала спецоперации. В 2022 г. Лондон сообщал, что выделит Киеву $1,6 млрд военной помощи. Великобритания также ведет обучение украинских военных – в 2022 г. королевство подготовило 15 000 военнослужащих ВСУ. Этим летом начнется обучение и украинских пилотов в рамках новой программы подготовки.