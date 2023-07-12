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Политика

Министр обороны Британии призвал Киев быть благодарным за поставки вооружений

Ведомости

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес предложил Украине быть более благодарной Западу за поставки вооружений. Об этом Уоллес заявил в кулуарах саммита НАТО в Вильнюсе, пишет The Guardian.

Он отметил, что люди хотели бы видеть немного благодарности, так как западные страны отказываются от собственных запасов оружия.

В 2022 г. Уоллес ездил на Украину, чтобы получить список необходимых Киеву вооружений, путь занял 11 часов, рассказывает министр обороны. «Вы знаете, мы не Amazon», – сказал он тогда украинским властям.

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Великобритания оказывает военную и финансовую помощь Украине с начала спецоперации. В 2022 г. Лондон сообщал, что выделит Киеву $1,6 млрд военной помощи. Великобритания также ведет обучение украинских военных – в 2022 г. королевство подготовило 15 000 военнослужащих ВСУ. Этим летом начнется обучение и украинских пилотов в рамках новой программы подготовки.

В мае 2023 г. Уоллес подтвердил, что королевство поставляет Украине крылатые ракеты Storm Shadow, дальность которых составляет более 250 км. Ранее также сообщалось, что Великобритания передаст Украине в ближайшие месяцы сотни новых ударных беспилотников большой дальности с радиусом действия более 200 км.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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