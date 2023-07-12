Министр обороны Британии призвал Киев быть благодарным за поставки вооружений
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес предложил Украине быть более благодарной Западу за поставки вооружений. Об этом Уоллес заявил в кулуарах саммита НАТО в Вильнюсе, пишет The Guardian.
Он отметил, что люди хотели бы видеть немного благодарности, так как западные страны отказываются от собственных запасов оружия.
В 2022 г. Уоллес ездил на Украину, чтобы получить список необходимых Киеву вооружений, путь занял 11 часов, рассказывает министр обороны. «Вы знаете, мы не Amazon», – сказал он тогда украинским властям.
Великобритания оказывает военную и финансовую помощь Украине с начала спецоперации. В 2022 г. Лондон сообщал, что выделит Киеву $1,6 млрд военной помощи. Великобритания также ведет обучение украинских военных – в 2022 г. королевство подготовило 15 000 военнослужащих ВСУ. Этим летом начнется обучение и украинских пилотов в рамках новой программы подготовки.
В мае 2023 г. Уоллес подтвердил, что королевство поставляет Украине крылатые ракеты Storm Shadow, дальность которых составляет более 250 км. Ранее также сообщалось, что Великобритания передаст Украине в ближайшие месяцы сотни новых ударных беспилотников большой дальности с радиусом действия более 200 км.