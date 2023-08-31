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Министр обороны Великобритании Уоллес объявил об уходе в отставку

Ведомости

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил о решении уйти в отставку, передает Sky News.

«В прошлом месяце исполнился мой четвертый год на посту государственного секретаря по обороне. Это также знаменует девятый год моего пребывания на посту министра. Я имел честь служить вам и вашим предшественникам в деле защиты этой великой страны и обеспечения безопасности ее граждан. <…> После долгих размышлений я принял решение попросить, чтобы мне разрешили уйти в отставку», — сказал он.

Это решение было принято в преддверии кадровых перестановок в кабинете премьер-министра Великобритании Риши Сунака, которые планируются осенью.

Ранее по теме: Уоллес решил покинуть пост министра обороны Великобритании

После отставки Уоллес планирует заняться теми сферами жизни, которыми он раньше «пренебрегал», и «исследовать новые возможности».

О том, что Уоллес планирует покинуть пост министра обороны Великобритании, он сообщал в интервью The Times. «Я начал заниматься политикой в парламенте Шотландии в 1999 г. Это 24 года. В течение более семи лет у меня было три телефона рядом с кроватью», – заявил он.

Среди возможных кандидатов на пост министра обороны источники The Times назвали заместителя главы минфина по экономическим вопросам Джона Глена, замглавы МВД по вопросам безопасности Тома Тугендхата и замглавы МИД по вопросам Индо-Тихоокеанского региона Энн-Мари Тревельян.

Ранее по теме: Министр обороны Британии призвал Киев быть благодарным за поставки вооружений

Великобритания является одной из наиболее ярых сторонников Украины на Западе, она поставляла оружие Киеву и до начала спецоперации, но затем объемы военной помощи кратно выросли, также была расширена и номенклатура поставок. 12 июля, отвечая на критику со стороны Украины в вопросах поставки оружия, Уоллес заявил, что Великобритания не является службой доставки Amazon. Также он призвал Киев быть более благодарным за ту поддержку, которую он уже получил. Со словами Уоллеса не согласился премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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