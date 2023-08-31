Министр обороны Великобритании Уоллес объявил об уходе в отставку

«В прошлом месяце исполнился мой четвертый год на посту государственного секретаря по обороне. Это также знаменует девятый год моего пребывания на посту министра. Я имел честь служить вам и вашим предшественникам в деле защиты этой великой страны и обеспечения безопасности ее граждан. <…> После долгих размышлений я принял решение попросить, чтобы мне разрешили уйти в отставку», — сказал он.



Это решение было принято в преддверии кадровых перестановок в кабинете премьер-министра Великобритании Риши Сунака, которые планируются осенью.