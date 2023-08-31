Министр обороны Великобритании Уоллес объявил об уходе в отставку
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил о решении уйти в отставку, передает Sky News.
«В прошлом месяце исполнился мой четвертый год на посту государственного секретаря по обороне. Это также знаменует девятый год моего пребывания на посту министра. Я имел честь служить вам и вашим предшественникам в деле защиты этой великой страны и обеспечения безопасности ее граждан. <…> После долгих размышлений я принял решение попросить, чтобы мне разрешили уйти в отставку», — сказал он.
Это решение было принято в преддверии кадровых перестановок в кабинете премьер-министра Великобритании Риши Сунака, которые планируются осенью.
После отставки Уоллес планирует заняться теми сферами жизни, которыми он раньше «пренебрегал», и «исследовать новые возможности».
О том, что Уоллес планирует покинуть пост министра обороны Великобритании, он сообщал в интервью The Times. «Я начал заниматься политикой в парламенте Шотландии в 1999 г. Это 24 года. В течение более семи лет у меня было три телефона рядом с кроватью», – заявил он.
Среди возможных кандидатов на пост министра обороны источники The Times назвали заместителя главы минфина по экономическим вопросам Джона Глена, замглавы МВД по вопросам безопасности Тома Тугендхата и замглавы МИД по вопросам Индо-Тихоокеанского региона Энн-Мари Тревельян.
Великобритания является одной из наиболее ярых сторонников Украины на Западе, она поставляла оружие Киеву и до начала спецоперации, но затем объемы военной помощи кратно выросли, также была расширена и номенклатура поставок. 12 июля, отвечая на критику со стороны Украины в вопросах поставки оружия, Уоллес заявил, что Великобритания не является службой доставки Amazon. Также он призвал Киев быть более благодарным за ту поддержку, которую он уже получил. Со словами Уоллеса не согласился премьер-министр Великобритании Риши Сунак.