Уоллес решил покинуть пост министра обороны Великобритании
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес решил уйти со своей должности и из политики в целом, о чем он рассказал в интервью The Times.
15 июля издание опубликовало ту же информацию, но со ссылкой на источники. Среди возможных кандидатов на пост министра обороны источники назвали заместителя главы минфина по экономическим вопросам Джона Глена, замглавы МВД по вопросам безопасности Тома Тугендхата и замглавы МИД по вопросам Индо-Тихоокеанского региона Энн-Мари Тревельян.
Следующие перестановки в британском правительстве ожидаются этой осенью, в этот период Уоллес и планирует покинуть свой пост. Он также заверил, что не будет уходить с должности заранее.
«Я начал заниматься политикой в парламенте Шотландии в 1999 г. Это 24 года. В течение более семи лет у меня было три телефона рядом с кроватью», – заявил он.
По информации Sky News, спекуляции относительно судьбы министра обороны идут уже около месяца. На прошлой неделе Уоллес, отвечая на критику со стороны Украины в вопросах поставки оружия, заявил, что Великобритания не является службой доставки Amazon. Также он призвал Киев быть более благодарным за ту поддержку, которую он уже получил. Со словами Уоллеса не согласился премьер-министр Великобритании Риши Сунак, который заявил, что президент Украины Владимир Зеленский выражал благодарность за поддержку уже много раз.
Великобритания является одной из наиболее ярых сторонников Украины на Западе, она поставляла оружие Киеву и до начала спецоперации, но затем объемы военной помощи кратно выросли, также была расширена и номенклатура поставок. Так, в мае 2023 г. Уоллес подтвердил, что королевство поставляет Украине крылатые ракеты Storm Shadow, дальность которых составляет более 250 км.
Одну из таких ракет смогли подобрать после перехвата российские бойцы в зоне спецоперации, о чем рассказал руководитель военно-технического центра «Царские волки» и экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в июле. Ракета в итоге была передана одному из российских оборонных предприятий для дальнейшего изучения, что вызвало беспокойство в странах НАТО.