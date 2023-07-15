Уоллес решил покинуть пост министра обороны Великобритании

По информации Sky News, спекуляции относительно судьбы министра обороны идут уже около месяца. На прошлой неделе Уоллес, отвечая на критику со стороны Украины в вопросах поставки оружия, заявил, что Великобритания не является службой доставки Amazon. Также он призвал Киев быть более благодарным за ту поддержку, которую он уже получил. Со словами Уоллеса не согласился премьер-министр Великобритании Риши Сунак, который заявил, что президент Украины Владимир Зеленский выражал благодарность за поддержку уже много раз.