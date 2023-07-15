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СМИ: Уоллес может покинуть пост министра обороны Великобритании

Ведомости

Британский министр обороны Бен Уоллес может покинуть правительство осенью, сообщает The Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, премьер-министр Великобритании Риши Сунак готовится к перестановкам в правительстве перед выборами. Уоллес считает, что его время на посту министра обороны «подходит к концу», и обдумывает уход из политики, пишет издание.

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Среди возможных кандидатов на пост министра обороны рассматриваются заместитель главы минфина по экономическим вопросам Джон Глен, замглавы МВД по вопросам безопасности Том Тугендхат и замглавы МИД по вопросам Индо-Тихоокеанского региона Энн-Мари Тревельян, отмечает The Times.

Ранее The New York Times (NYT) писала, что Уоллес был среди претендентов на пост генсека НАТО. Однако позднее стало известно, что британский министр исключил свою кандидатуру из этой гонки, сославшись на то, что Вашингтон хотел бы оставить на посту Йенса Столтенберга. В начале июля действующий генсек альянса подтвердил, что останется на своем посту до 1 октября 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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