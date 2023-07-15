СМИ: Уоллес может покинуть пост министра обороны Великобритании

Ранее The New York Times (NYT) писала, что Уоллес был среди претендентов на пост генсека НАТО. Однако позднее стало известно, что британский министр исключил свою кандидатуру из этой гонки, сославшись на то, что Вашингтон хотел бы оставить на посту Йенса Столтенберга. В начале июля действующий генсек альянса подтвердил, что останется на своем посту до 1 октября 2024 г.