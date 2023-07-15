СМИ: Уоллес может покинуть пост министра обороны Великобритании
Британский министр обороны Бен Уоллес может покинуть правительство осенью, сообщает The Times со ссылкой на источники.
По данным газеты, премьер-министр Великобритании Риши Сунак готовится к перестановкам в правительстве перед выборами. Уоллес считает, что его время на посту министра обороны «подходит к концу», и обдумывает уход из политики, пишет издание.
Среди возможных кандидатов на пост министра обороны рассматриваются заместитель главы минфина по экономическим вопросам Джон Глен, замглавы МВД по вопросам безопасности Том Тугендхат и замглавы МИД по вопросам Индо-Тихоокеанского региона Энн-Мари Тревельян, отмечает The Times.
Ранее The New York Times (NYT) писала, что Уоллес был среди претендентов на пост генсека НАТО. Однако позднее стало известно, что британский министр исключил свою кандидатуру из этой гонки, сославшись на то, что Вашингтон хотел бы оставить на посту Йенса Столтенберга. В начале июля действующий генсек альянса подтвердил, что останется на своем посту до 1 октября 2024 г.