СМИ: ООН предложила разморозить активы России для возобновления зерновой сделки
Организация Объединенных Наций (ООН) предложила начать переговоры по разморозке активов российских компаний по производству удобрений в Европе и подключению Россельхозбанк к SWIFT. Об этом со ссылкой на источники сообщила турецкая газета Sabah.
Предложения ООН также включают начало работы по оценке ущерба поврежденного аммиакопровода Тольятти – Одесса, который был поврежден в Харьковской области в июне.
При этом ранее ТАСС со ссылкой на дипломатические источники в ООН писал, что планов подключать Россельхозбанк к системе расчетов SWIFT с целью восстановления зерновой сделки нет. Уточнялось, что ранее предлагалось осуществлять расчеты через систему SWIFT с дочерней компанией Россельхозбанка, но не с самим банком.
17 июля Россия покинула черноморскую инициативу, которая была подписана 22 июля 2022 г. представителями Турции, ООН, России и Украины. Кремль объяснил это невыполнением второй части соглашения, которая касается в том числе отмены ограничений на поставки российской продукции.
Завтра, 4 сентября, в Сочи состоятся переговоры между президентом России Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, президенты намерены обсудить в том числе вопросы урегулирования ситуации на Украине и продления зерновой сделки.