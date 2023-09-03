СМИ: ООН предложила разморозить активы России для возобновления зерновой сделки

При этом ранее ТАСС со ссылкой на дипломатические источники в ООН писал, что планов подключать Россельхозбанк к системе расчетов SWIFT с целью восстановления зерновой сделки нет. Уточнялось, что ранее предлагалось осуществлять расчеты через систему SWIFT с дочерней компанией Россельхозбанка, но не с самим банком.