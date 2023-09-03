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СМИ: ООН предложила разморозить активы России для возобновления зерновой сделки

Ведомости

Организация Объединенных Наций (ООН) предложила начать переговоры по разморозке активов российских компаний по производству удобрений в Европе и подключению Россельхозбанк к SWIFT. Об этом со ссылкой на источники сообщила турецкая газета Sabah.

Предложения ООН также включают начало работы по оценке ущерба поврежденного аммиакопровода Тольятти – Одесса, который был поврежден в Харьковской области в июне.

При этом ранее ТАСС со ссылкой на дипломатические источники в ООН писал, что планов подключать Россельхозбанк к системе расчетов SWIFT с целью восстановления зерновой сделки нет. Уточнялось, что ранее предлагалось осуществлять расчеты через систему SWIFT с дочерней компанией Россельхозбанка, но не с самим банком. 

17 июля Россия покинула черноморскую инициативу, которая была подписана 22 июля 2022 г. представителями Турции, ООН, России и Украины. Кремль объяснил это невыполнением второй части соглашения, которая касается в том числе отмены ограничений на поставки российской продукции.

Завтра, 4 сентября, в Сочи состоятся переговоры между президентом России Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, президенты намерены обсудить в том числе вопросы урегулирования ситуации на Украине и продления зерновой сделки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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