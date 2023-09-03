Израиль официально попросил США о поставке 25 самолетов F-35

Израиль одобрил решение о закупке дополнительных самолетов в июле. В направленном 3 сентября заявлении министерства не указаны сроки поставки, но источники The Jerusalem Post ранее сообщили, что в случае формирования заявки в текущем году получить самолеты Израиль сможет только к 2026-2027 гг. Отмечается, что официальный запрос будет способствовать «одобрению и подписанию сделки в ближайшие месяцы». Ее стоимость оценивается в $3 млрд, а финансирование предоставляют американские фонды.