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Политика

Израиль официально попросил США о поставке 25 самолетов F-35

Ведомости

Глава минобороны Израиля Йоав Галант направил официальный запрос США о поставке третьей эскадрильи самолетов F-35, пишет The Jerusalem Post.

Запрос о поставке Израилю 25 самолетов также адресовали производителю бомбардировщиков компании Lockheed Martin. Общее количество F-25 в парке республики, по информации газеты, вырастет, таким образом, до 75.

Израиль одобрил решение о закупке дополнительных самолетов в июле. В направленном 3 сентября заявлении министерства не указаны сроки поставки, но источники The Jerusalem Post ранее сообщили, что в случае формирования заявки в текущем году получить самолеты Израиль сможет только к 2026-2027 гг. Отмечается, что официальный запрос будет способствовать «одобрению и подписанию сделки в ближайшие месяцы». Ее стоимость оценивается в $3 млрд, а финансирование предоставляют американские фонды.

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Покупка самолетов, пишет издание, могла произойти еще несколько лет назад. Задержки связаны с «политической нестабильностью из-за многочисленных раундов выборов», которые сказались на способности Израиля составлять долгосрочные бюджетные планы, в том числе и по вопросам обороны.

В рамках первоначального соглашения между правительствами Lockheed Martin и производитель двигателей Pratt & Whitney обязались привлечь израильскую оборонную промышленность к производству компонентов самолетов.

Израиль, как писал ранее Reuters, стал первой страной за пределами США, которая приобрела F-35. В мае 2018 г. командующий ВВС заявил, что Израиль первым применил этот самолет в бою.

В 2016 г. президент США Дональд Трамп раскритиковал программу по производству истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, назвав ее слишком дорогостоящей. Такое заявление Трамп сделал в день, когда министр обороны США Эштон Картер находился в Израиле по случаю поставки туда первых двух F-35. Незадолго до избрания Трампа президентом США Пентагон договорился о закупке девятой серии из 57 F-35 за $6,1 млрд.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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