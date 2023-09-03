Коломойский проходит по делу о мошенничестве как лишенный гражданства Украины

2 сентября Служба безопасности Украины (СБУ) вручила олигарху подозрение по статьям о мошенничестве и легализации преступных доходов. До этого силовики провели обыски в его доме. Следствие подозревает олигарха в том, что он в период с 2013 по 2020 г. легализовал более $13 млн, выведя средства за границу с использованием подконтрольных банковских учреждений.