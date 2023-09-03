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Коломойский проходит по делу о мошенничестве как лишенный гражданства Украины

Ведомости

Олигарх Игорь Коломойский проходит по делу о мошенничестве как лишенный гражданства Украины. На это обратило внимание издание «Страна».

«В материалах уголовного дела, которые публикует советник офиса президента Сергей Лещенко, Коломойский фигурирует как гражданин Израиля и Кипра, лишенный гражданства Украины», – пишет издание со ссылкой на документ.

2 сентября Служба безопасности Украины (СБУ) вручила олигарху подозрение по статьям о мошенничестве и легализации преступных доходов. До этого силовики провели обыски в его доме. Следствие подозревает олигарха в том, что он в период с 2013 по 2020 г. легализовал более $13 млн, выведя средства за границу с использованием подконтрольных банковских учреждений.

В тот же день Шевченковский суд Киева постановил арестовать Коломойского на два месяца с возможностью внесения залога в 509 млн грн (около 1,32 млрд руб. по текущему курсу).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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