Явка на досрочных выборах в Народный совет ДНР за четыре дня составила около 40%
За четыре дня досрочного голосования на выборах в Народный совет ДНР явка составила 37,56%. Об этом сообщил глава местного избиркома Владимир Высоцкий, пишет ТАСС.
«Результаты предварительной явки: на выборах депутатов Народного совета – 37,56%, на выборах Донецкого городского совета – 39,10%», – сказал Высоцкий. Явка на выборы в Народный совет по итогам первых трех дней составила 24,61%, в Донецкий городской совет – 27,38%.
Единый день голосования (ЕДГ) в этом году состоится 10 сентября. Выборы с 8 по 10 сентября пройдут и в новых регионах – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Жители выберут депутатов местных заксобраний, которые затем проведут голосование по избранию глав субъектов.
В конце августа отделения «Единой России» в ДНР, Херсонской и Запорожской областях на региональных конференциях представили версии предвыборной «народной программы» для новых регионов. Кандидаты ЕР говорят о соцгарантиях, ремонте и строительстве жилья, восстановлении и развитии инфраструктуры ЖКХ и др.
При этом в программе ДНР есть блок, посвященный развитию туристического потенциала – регион имеет выход к Азовскому морю. Партийцы намерены создать экологические тропы на побережье и туристическо-оздоровительные комплексы.