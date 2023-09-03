Явка на досрочных выборах в Народный совет ДНР за четыре дня составила около 40%

Единый день голосования (ЕДГ) в этом году состоится 10 сентября. Выборы с 8 по 10 сентября пройдут и в новых регионах – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Жители выберут депутатов местных заксобраний, которые затем проведут голосование по избранию глав субъектов.