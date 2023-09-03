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Явка на досрочных выборах в Народный совет ДНР за четыре дня составила около 40%

Ведомости

За четыре дня досрочного голосования на выборах в Народный совет ДНР явка составила 37,56%. Об этом сообщил глава местного избиркома Владимир Высоцкий, пишет ТАСС.

«Результаты предварительной явки: на выборах депутатов Народного совета – 37,56%, на выборах Донецкого городского совета – 39,10%», – сказал Высоцкий. Явка на выборы в Народный совет по итогам первых трех дней составила 24,61%, в Донецкий городской совет – 27,38%.

Единый день голосования (ЕДГ) в этом году состоится 10 сентября. Выборы с 8 по 10 сентября пройдут и в новых регионах – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Жители выберут депутатов местных заксобраний, которые затем проведут голосование по избранию глав субъектов.

«Единая Россия» представила программы в новых регионах

Партийцы делают ставку на социальное развитие и даже туризм

В конце августа отделения «Единой России» в ДНР, Херсонской и Запорожской областях на региональных конференциях представили версии предвыборной «народной программы» для новых регионов. Кандидаты ЕР говорят о соцгарантиях, ремонте и строительстве жилья, восстановлении и развитии инфраструктуры ЖКХ и др.

При этом в программе ДНР есть блок, посвященный развитию туристического потенциала – регион имеет выход к Азовскому морю. Партийцы намерены создать экологические тропы на побережье и туристическо-оздоровительные комплексы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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