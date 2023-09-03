ЦИК России опубликовал данные по явке на досрочном голосовании в новых регионах
ЦИК России опубликовал данные о ходе досрочного голосования и голосования на экстерриториальных участках в новых регионах. Данные о явке на 20:00 мск приведены в Telegram-канале Центризбиркома.
Явка на выборах в законодательное собрание Запорожской области составила 18,47%, в Народный совет ЛНР – 21,87%, в совет городского округа Луганска – 0,37%; в Херсонскую областную думу – 37,66%; в Народный совет ДНР – 37,56%, Донецкий городской совет – 39,10%.
Единый день голосования (ЕДГ) в этом году состоится 10 сентября. Выборы с 8 по 10 сентября пройдут и в новых регионах – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Жители выберут депутатов местных заксобраний, которые затем проведут голосование по избранию глав субъектов.
На прошлой неделе отделения «Единой России» (ЕР) в ДНР, Херсонской и Запорожской областях на региональных конференциях представили версии предвыборной «народной программы» для присоединенных регионов. Кандидаты ЕР говорят о соцгарантиях, ремонте и строительстве жилья, восстановлении и развитии инфраструктуры ЖКХ и др.
Замсекретаря генсовета ЕР, сенатор от ЛНР Дарья Лантратова рассказывала, что большинство разделов региональных программ схожи. При этом в программах Херсонской и Запорожской областей значатся программы «крепких семей» – единороссы планируют повышать соцзащищенность семей с детьми, создавать дополнительные возможности для развития детей, а также выделять пособия для многодетных и малообеспеченных семей.