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ЦИК России опубликовал данные по явке на досрочном голосовании в новых регионах

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ЦИК России опубликовал данные о ходе досрочного голосования и голосования на экстерриториальных участках в новых регионах. Данные о явке на 20:00 мск приведены в Telegram-канале Центризбиркома.

Явка на выборах в законодательное собрание Запорожской области составила 18,47%, в Народный совет ЛНР – 21,87%, в совет городского округа Луганска – 0,37%; в Херсонскую областную думу – 37,66%; в Народный совет ДНР – 37,56%, Донецкий городской совет – 39,10%.

Единый день голосования (ЕДГ) в этом году состоится 10 сентября. Выборы с 8 по 10 сентября пройдут и в новых регионах – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Жители выберут депутатов местных заксобраний, которые затем проведут голосование по избранию глав субъектов.

Ранее по теме: «Единая Россия» представила программы в новых регионах

На прошлой неделе отделения «Единой России» (ЕР) в ДНР, Херсонской и Запорожской областях на региональных конференциях представили версии предвыборной «народной программы» для присоединенных регионов. Кандидаты ЕР говорят о соцгарантиях, ремонте и строительстве жилья, восстановлении и развитии инфраструктуры ЖКХ и др.

Замсекретаря генсовета ЕР, сенатор от ЛНР Дарья Лантратова рассказывала, что большинство разделов региональных программ схожи. При этом в программах Херсонской и Запорожской областей значатся программы «крепких семей» – единороссы планируют повышать соцзащищенность семей с детьми, создавать дополнительные возможности для развития детей, а также выделять пособия для многодетных и малообеспеченных семей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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