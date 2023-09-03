Нигерия рассматривает возможность подачи заявки в G20

3 сентября Тинубу приказал отозвать всех послов Нигерии по всему миру после изучения ситуации в консульствах и посольствах. Президент Нигерии, как отмечается, «полон решимости» обеспечить в будущем эффективное и качественное предоставление услуг гражданам, резидентам и потенциальным гостям страны.