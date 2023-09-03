Нигерия рассматривает возможность подачи заявки в G20
Нигерия рассмотрит возможность подачи заявки на вступление в G20 после завершения консультаций, сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента страны Бола Тинубу.
«Хотя членство Нигерии в «Большой двадцатке» желательно, правительство приступило к широкомасштабным консультациям с целью определения преимуществ и рисков членства», – говорится в заявлении представителя Тинубу Аджури Нгелале.
Как пишет Reuters, Тинубу 4 сентября отправится на саммит G20 в Индию по приглашению премьер-министра страны Нарендры Моди. 1 сентября Нгелале сообщал, что президент Нигерии попытается привлечь в страну иностранные инвестиции в том числе в развитие инфраструктуры.
«Новое правительство Нигерии хочет стимулировать инвестиции, а не полагаться на заимствования для создания рабочих мест, поскольку оно пытается оживить экономику, борющуюся с рекордным долгом, слабой валютой, двузначной инфляцией и скелетным энергоснабжением», – пишет Reuters.
3 сентября Тинубу приказал отозвать всех послов Нигерии по всему миру после изучения ситуации в консульствах и посольствах. Президент Нигерии, как отмечается, «полон решимости» обеспечить в будущем эффективное и качественное предоставление услуг гражданам, резидентам и потенциальным гостям страны.