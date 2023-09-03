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Нигерия рассматривает возможность подачи заявки в G20

Ведомости

Нигерия рассмотрит возможность подачи заявки на вступление в G20 после завершения консультаций, сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента страны Бола Тинубу.

«Хотя членство Нигерии в «Большой двадцатке» желательно, правительство приступило к широкомасштабным консультациям с целью определения преимуществ и рисков членства», – говорится в заявлении представителя Тинубу Аджури Нгелале.

Как пишет Reuters, Тинубу 4 сентября отправится на саммит G20 в Индию по приглашению премьер-министра страны Нарендры Моди. 1 сентября Нгелале сообщал, что президент Нигерии попытается привлечь в страну иностранные инвестиции в том числе в развитие инфраструктуры.

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«Новое правительство Нигерии хочет стимулировать инвестиции, а не полагаться на заимствования для создания рабочих мест, поскольку оно пытается оживить экономику, борющуюся с рекордным долгом, слабой валютой, двузначной инфляцией и скелетным энергоснабжением», – пишет Reuters.

3 сентября Тинубу приказал отозвать всех послов Нигерии по всему миру после изучения ситуации в консульствах и посольствах. Президент Нигерии, как отмечается, «полон решимости» обеспечить в будущем эффективное и качественное предоставление услуг гражданам, резидентам и потенциальным гостям страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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