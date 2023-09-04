Премьер Грузии назвал справедливым решение о начале импичмента Зурабишвили
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал справедливым решение правящей партии «Грузинская мечта» о начале процедуры импичмента президенту Саломе Зурабишвили.
«Печально, что президент Грузии демонстративно нарушает закон. Мы должны быть примером и защитниками закона в целом, и мы должны подавать пример другим, поэтому решение, принятое правящей партией, было абсолютно справедливым», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Гарибашвили отметил, что месяц назад он лично отправил президенту отказы в связи с ее зарубежными визитами. Глава правительства пояснил, что главной причиной стало выступление Зурабишвили в парламенте, в ходе которого она заявила, что Грузия не получила статус кандидата в члены ЕС, так как не заслужила этого. Грузинский премьер отметил, что после этого «не нужны никакие доказательства того, что доверие [к президенту] потеряно».
Как писал ранее «Sputnik Грузия», Зурабишвили, несмотря на отказ со стороны правительства, 31 августа отправилась на встречи с европейскими лидерами в поддержку предоставления Грузии статуса страны – кандидата на членство в Евросоюзе. Председатель комитета по правам человека парламента Грузии Михаил Сарджвеладзе заявил после этого, что право на представительство за рубежом президента ограничено, а одобрение правительства требуется конституцией страны.
После этого «Грузинская места» начала процедуру импичмента президенту Грузии. Для доведения ее до конца потребуется поддержка 100 парламентариев, поэтому без голосов «радикальной оппозиции» процедура вряд ли будет исполнена. В оппозиции же считают, что такие визиты президента способствуют ускорению процесса евроинтеграции Грузии, а потому идут на пользу стране.