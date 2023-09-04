Премьер Грузии назвал справедливым решение о начале импичмента Зурабишвили

Гарибашвили отметил, что месяц назад он лично отправил президенту отказы в связи с ее зарубежными визитами. Глава правительства пояснил, что главной причиной стало выступление Зурабишвили в парламенте, в ходе которого она заявила, что Грузия не получила статус кандидата в члены ЕС, так как не заслужила этого. Грузинский премьер отметил, что после этого «не нужны никакие доказательства того, что доверие [к президенту] потеряно».