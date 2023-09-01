Правящая партия Грузии заявила о начале процедуры импичмента президента
Правящая партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» начинает процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили из-за ее поездки в Европу вопреки отказу правительства. Об этом заявил на брифинге председатель партии Ираклий Кобахидзе, пишет «ТАСС».
По его словам, для доведения до конца импичмента потребуется поддержка 100 парламентариев, поэтому без голосов «радикальной оппозиции» процедура вряд ли будет исполнена.
«Однако несмотря на это, на заседании политического совета партии мы приняли решение инициировать процедуру импичмента в отношении президента», – рассказал Кобахидзе.
Как писал ранее «Sputnik Грузия», Зурабишвили, несмотря на отказ со стороны правительства, 31 августа отправилась на встречи с европейскими лидерами в поддержку предоставления Грузии статуса страны – кандидата на членство в Евросоюзе. Председатель комитета по правам человека парламента Грузии Михаил Сарджвеладзе заявил после этого, что право на представительство за рубежом президента ограничено, а одобрение правительства требуется конституцией страны.
«Когда Саломе Зурабишвили стала президентом, она точно знала, каковы функции, компетенции и полномочия президента», – добавил он.
Из-за того что визит в Германию не был согласован с кабмином, он носит неформальный характер. В оппозиции же считают, что такие визиты президента способствуют ускорению процесса евроинтеграции Грузии, а потому идут на пользу стране.
В июне 2022 г. Европейский парламент принял резолюцию о скорейшем предоставлении статуса кандидатов на вступление в ЕС Украине и Молдавии. По словам председателя Европейского совета Шарля Мишеля, Грузия может получить статус кандидата после выполнения ряда условий. После начала спецоперации России на Украине Грузия отказалась вводить санкции против РФ. Власти страны объяснили такое решение национальными интересами. Несмотря на отказ от военной помощи, Тбилиси отправляет на Украину гуманитарную помощь и оказывает Киеву политическую поддержку.