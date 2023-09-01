Правящая партия Грузии заявила о начале процедуры импичмента президента

В июне 2022 г. Европейский парламент принял резолюцию о скорейшем предоставлении статуса кандидатов на вступление в ЕС Украине и Молдавии. По словам председателя Европейского совета Шарля Мишеля, Грузия может получить статус кандидата после выполнения ряда условий. После начала спецоперации России на Украине Грузия отказалась вводить санкции против РФ. Власти страны объяснили такое решение национальными интересами. Несмотря на отказ от военной помощи, Тбилиси отправляет на Украину гуманитарную помощь и оказывает Киеву политическую поддержку.