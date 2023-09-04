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Политика

Эрдоган выразил намерение укреплять отношения Турции и России

Ведомости

Турция намерена и дальше укреплять многоплановое сотрудничество с Россией, особенно в областях торговли, энергетики, сельского хозяйства, туризма, экономики и финансов, написал президент Реджеп Тайип Эрдоган в своем Telegram-канале по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Эрдоган также напомнил, что 2022 г. объем двусторонней торговли достиг примерно $69 млрд. «Мы уверенными шагами движемся к намеченной цели – $100 млрд», – добавил президент.

Одним из вопросов, на котором особо остановились президенты Турции и России, была активизация зерновой сделки.

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«В этом контексте, в консультации с ООН, мы подготовили новый пакет предложений, содержащий значительный прогресс. Я, как и Турция, верю, что мы, надеюсь, в короткие сроки достигнем решения, которое оправдает ожидания», – объяснил Эрдоган.

Турецкий лидер упомянул выразил надежду, на то что тесные контакты с Россией будут и впредь способствовать решению региональных и глобальных проблем.

Переговоры президентов России и Турции прошли 4 сентября в Сочи. По словам российского лидера, встреча прошла в деловой и конструктивной атмосфере. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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