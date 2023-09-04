Эрдоган выразил намерение укреплять отношения Турции и России
Турция намерена и дальше укреплять многоплановое сотрудничество с Россией, особенно в областях торговли, энергетики, сельского хозяйства, туризма, экономики и финансов, написал президент Реджеп Тайип Эрдоган в своем Telegram-канале по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Эрдоган также напомнил, что 2022 г. объем двусторонней торговли достиг примерно $69 млрд. «Мы уверенными шагами движемся к намеченной цели – $100 млрд», – добавил президент.
Одним из вопросов, на котором особо остановились президенты Турции и России, была активизация зерновой сделки.
«В этом контексте, в консультации с ООН, мы подготовили новый пакет предложений, содержащий значительный прогресс. Я, как и Турция, верю, что мы, надеюсь, в короткие сроки достигнем решения, которое оправдает ожидания», – объяснил Эрдоган.
Турецкий лидер упомянул выразил надежду, на то что тесные контакты с Россией будут и впредь способствовать решению региональных и глобальных проблем.
Переговоры президентов России и Турции прошли 4 сентября в Сочи. По словам российского лидера, встреча прошла в деловой и конструктивной атмосфере.