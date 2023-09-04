Эрдоган выразил намерение укреплять отношения Турции и России

«В этом контексте, в консультации с ООН, мы подготовили новый пакет предложений, содержащий значительный прогресс. Я, как и Турция, верю, что мы, надеюсь, в короткие сроки достигнем решения, которое оправдает ожидания», – объяснил Эрдоган.