Собянин сообщил о сбитых беспилотниках на подлете к Москве

Собянин сообщил о сбитых беспилотниках на подлете к МосквеИх сбили над Тверской, Калужской и Московской областями
В ночь на 5 сентября было сбито несколько беспилотников, которые двигались в направлении Москвы, в том числе в Калужской и Тверской областях. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Сегодня ночью силами ПВО уничтожены беспилотники в Калужской области и в Истринском районе, пытавшиеся осуществить атаку на Москву. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков предварительно нет. На месте работают экстренные службы», — написал он.
В Минобороны отметили, что беспилотники были уничтожены системой ПВО. Позже Собянин уточнил, что при падении обломков дрона в Истринском районе повреждения получил бытовой объект. Собянин добавил, что оперативные службы работают над устранением последствий.
Позже мэр Москвы сообщил, что системы ПВО сбили еще один беспилотник в Тверской области в районе Завидово. В результате никто не пострадал, разрушений нет. В Минобороны отметили, что беспилотник был перехвачен.
Согласно информации на онлайн-табло «Внуково» на 07:10 мск, начиная с 02:00 до 07:00 мск задержаны 16 рейсов на вылет, еще один отменен, девять рейсов приземлились с опозданием, два из них были перенаправлены в аэропорт «Домодедово». Данные онлайн-табло этого аэропорта свидетельствуют о том, что три рейса прилетели с задержкой, шесть – были задержаны на вылет. Аналогичная ситуация сложилась и в «Шереметьево», где на вылет были задержаны семь самолетов, а на прилет – 12.
В предыдущий раз Собянин сообщил о сбитом беспилотнике утром 1 сентября, это произошло рядом с Люберцами. Тогда несколько десятков рейсов в московских аэропортах были задержаны, 14 самолетов ушли на запасные аэродромы, сообщила Росавиация. О перехвате беспилотника в столице сообщалось и 31 августа. Ночью 30 августа Москва, как и ряд других регионов России, также подверглась атаке беспилотников, один дрон был уничтожен в Московской области.