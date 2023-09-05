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Общество

Собянин сообщил о сбитых беспилотниках на подлете к Москве

Их сбили над Тверской, Калужской и Московской областями
Ведомости
Михаил Терещенко / ТАСС

В ночь на 5 сентября было сбито несколько беспилотников, которые двигались в направлении Москвы, в том числе в Калужской и Тверской областях. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью силами ПВО уничтожены беспилотники в Калужской области и в Истринском районе, пытавшиеся осуществить атаку на Москву. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков предварительно нет. На месте работают экстренные службы», — написал он. 

В Минобороны отметили, что беспилотники были уничтожены системой ПВО. Позже Собянин уточнил, что при падении обломков дрона в Истринском районе повреждения получил бытовой объект. Собянин добавил, что оперативные службы работают над устранением последствий.

Позже мэр Москвы сообщил, что системы ПВО сбили еще один беспилотник в Тверской области в районе Завидово. В результате никто не пострадал, разрушений нет. В Минобороны отметили, что беспилотник был перехвачен

Согласно информации на онлайн-табло «Внуково» на 07:10 мск, начиная с 02:00 до 07:00 мск задержаны 16 рейсов на вылет, еще один отменен, девять рейсов приземлились с опозданием, два из них были перенаправлены в аэропорт «Домодедово». Данные онлайн-табло этого аэропорта свидетельствуют о том, что три рейса прилетели с задержкой, шесть – были задержаны на вылет. Аналогичная ситуация сложилась и в «Шереметьево», где на вылет были задержаны семь самолетов, а на прилет – 12.

В предыдущий раз Собянин сообщил о сбитом беспилотнике утром 1 сентября, это произошло рядом с Люберцами. Тогда несколько десятков рейсов в московских аэропортах были задержаны, 14 самолетов ушли на запасные аэродромы, сообщила Росавиация. О перехвате беспилотника в столице сообщалось и 31 августа. Ночью 30 августа Москва, как и ряд других регионов России, также подверглась атаке беспилотников, один дрон был уничтожен в Московской области.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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