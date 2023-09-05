Собянин сообщил о сбитых беспилотниках на подлете к Москве

Согласно информации на онлайн-табло «Внуково» на 07:10 мск, начиная с 02:00 до 07:00 мск задержаны 16 рейсов на вылет, еще один отменен, девять рейсов приземлились с опозданием, два из них были перенаправлены в аэропорт «Домодедово». Данные онлайн-табло этого аэропорта свидетельствуют о том, что три рейса прилетели с задержкой, шесть – были задержаны на вылет. Аналогичная ситуация сложилась и в «Шереметьево», где на вылет были задержаны семь самолетов, а на прилет – 12.