Росавиация: в Москве утром 1 сентября на запасные аэродромы ушли 14 рейсов
Столичные аэропорты утром 1 сентября вводили временные ограничения на полеты, 14 самолетов ушли на запасные аэродромы, сообщила Росавиация в своем Telegram-канале.
«Сегодня утром в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов были временно ограничены полеты из аэропортов "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский". Из-за ограничения использования воздушного пространства на запасные аэропорты ушло 14 самолетов», – говорится в сообщении.
Пассажиры этих рейсов будут доставлены в аэропорты назначения, подчеркнули в ведомстве. Росавиация при этом добавила, что по состоянию на 08:30 аэропорты Москвы и аэропорт «Жуковский» уже работают в штатном режиме.
Утром 1 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом украинском дроне рядом с Люберцами. На фоне этого несколько десятков рейсов в московских аэропортах были задержаны. О перехвате беспилотника в столице сообщалось и 31 августа. Ночью 30 августа Москва, как и ряд других регионов России, также подверглась атаке беспилотников, один дрон был уничтожен в Московской области.