Росавиация: в Москве утром 1 сентября на запасные аэродромы ушли 14 рейсов

Утром 1 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом украинском дроне рядом с Люберцами. На фоне этого несколько десятков рейсов в московских аэропортах были задержаны. О перехвате беспилотника в столице сообщалось и 31 августа. Ночью 30 августа Москва, как и ряд других регионов России, также подверглась атаке беспилотников, один дрон был уничтожен в Московской области.