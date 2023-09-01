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Общество

Росавиация: в Москве утром 1 сентября на запасные аэродромы ушли 14 рейсов

Ведомости

Столичные аэропорты утром 1 сентября вводили временные ограничения на полеты, 14 самолетов ушли на запасные аэродромы, сообщила Росавиация в своем Telegram-канале.

«Сегодня утром в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов были временно ограничены полеты из аэропортов "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский". Из-за ограничения использования воздушного пространства на запасные аэропорты ушло 14 самолетов», – говорится в сообщении.

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Пассажиры этих рейсов будут доставлены в аэропорты назначения, подчеркнули в ведомстве. Росавиация при этом добавила, что по состоянию на 08:30 аэропорты Москвы и аэропорт «Жуковский» уже работают в штатном режиме.

Утром 1 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом украинском дроне рядом с Люберцами. На фоне этого несколько десятков рейсов в московских аэропортах были задержаны. О перехвате беспилотника в столице сообщалось и 31 августа. Ночью 30 августа Москва, как и ряд других регионов России, также подверглась атаке беспилотников, один дрон был уничтожен в Московской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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