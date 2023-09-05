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Политика

Кулеба исключил планы Киева пойти на уступки по зерновой сделке

Ведомости

Киев не согласится пойти на уступки в пользу России в вопросе зерновой сделки. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Но однозначно, что мы будем стоять на защите всех принципиальных позиций, в том числе насчет санкционного давления на Россию», – сказал он (цит. по «Политике страны»). 

Таким образом Кулеба прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, с которым он выступил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным. В частности, Эрдоган отметил, что Украине необходимо «смягчить свои подходы в плане совместных шагов с Россией». Кулеба подчеркнул, что все решения будут приниматься после того, как украинская сторона узнает детали переговоров российского и турецкого лидеров. 

Переговоры Путина и Эрдогана прошли в Сочи 4 сентября. По словам российского лидера, встреча прошла в деловой и конструктивной атмосфере. По итогам переговоров Путин сообщил, что Москва готова подумать о реанимации зерновой сделки, как только будут выполнены все зафиксированные в ней договоренности.

Ранее по теме: Выступление Путина по итогам переговоров с Эрдоганом. Главное

17 июля Россия вышла из черноморской инициативы, которая была подписана 22 июля 2022 г. представителями Турции, ООН, России и Украины. Кремль объяснил это невыполнением второй части соглашения, которая касается в том числе отмены ограничений на поставки российской продукции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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