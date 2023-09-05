Кулеба исключил планы Киева пойти на уступки по зерновой сделке
Киев не согласится пойти на уступки в пользу России в вопросе зерновой сделки. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Но однозначно, что мы будем стоять на защите всех принципиальных позиций, в том числе насчет санкционного давления на Россию», – сказал он (цит. по «Политике страны»).
Таким образом Кулеба прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, с которым он выступил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным. В частности, Эрдоган отметил, что Украине необходимо «смягчить свои подходы в плане совместных шагов с Россией». Кулеба подчеркнул, что все решения будут приниматься после того, как украинская сторона узнает детали переговоров российского и турецкого лидеров.
Переговоры Путина и Эрдогана прошли в Сочи 4 сентября. По словам российского лидера, встреча прошла в деловой и конструктивной атмосфере. По итогам переговоров Путин сообщил, что Москва готова подумать о реанимации зерновой сделки, как только будут выполнены все зафиксированные в ней договоренности.
17 июля Россия вышла из черноморской инициативы, которая была подписана 22 июля 2022 г. представителями Турции, ООН, России и Украины. Кремль объяснил это невыполнением второй части соглашения, которая касается в том числе отмены ограничений на поставки российской продукции.