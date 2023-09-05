Кулеба исключил планы Киева пойти на уступки по зерновой сделке

Таким образом Кулеба прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, с которым он выступил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным. В частности, Эрдоган отметил, что Украине необходимо «смягчить свои подходы в плане совместных шагов с Россией». Кулеба подчеркнул, что все решения будут приниматься после того, как украинская сторона узнает детали переговоров российского и турецкого лидеров.