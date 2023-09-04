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Политика

Путин: РФ готова «реанимировать» зерновую сделку при выполнении договоренностей

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия готова подумать о реанимации зерновой сделки, как только будут выполнены все зафиксированные в ней договоренности. Об этом глава государства заявил на совместной пресс-конференции с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Хотел бы вновь подтвердить нашу принципиальную позицию. Мы будем вновь рассматривать возможность реанимировать зерновую сделку, и я сегодня еще раз об этом сказал господину президенту [Эрдогану]. И сделаем это сразу же, как только будут полностью выполнены все зафиксированные в ней договоренности о снятии ограничений на экспорт российской агропродукции», – сказал Путин. 

Со своей стороны Россия, отметил президент, «несмотря на все чинимые препоны», намерена продолжать экспортировать продовольствие и удобрение, способствовать стабилизации цен и улучшению ситуации в мировой сельхозотрасли. 

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Президент напомнил, что Россию вынудили выйти из черноморской инициативы, так как западные страны «блокировали и продолжают блокировать выполнение зерновой сделки в части обеспечения доступа российских сельхозпроизводителей на мировые рынки».

Путин также заявил об «обмане Запада» и поставках зерна в «обеспеченные страны». 

«Запад нас обманывал. Более 70% зерна поступили в обеспеченные страны, прежде всего в ЕС. На долю действительно нуждающихся в продовольственной помощи государств пришлось лишь 3%, то есть меньше 1 млн т», – сказал президент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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