Путин: РФ готова «реанимировать» зерновую сделку при выполнении договоренностей
Президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия готова подумать о реанимации зерновой сделки, как только будут выполнены все зафиксированные в ней договоренности. Об этом глава государства заявил на совместной пресс-конференции с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«Хотел бы вновь подтвердить нашу принципиальную позицию. Мы будем вновь рассматривать возможность реанимировать зерновую сделку, и я сегодня еще раз об этом сказал господину президенту [Эрдогану]. И сделаем это сразу же, как только будут полностью выполнены все зафиксированные в ней договоренности о снятии ограничений на экспорт российской агропродукции», – сказал Путин.
Со своей стороны Россия, отметил президент, «несмотря на все чинимые препоны», намерена продолжать экспортировать продовольствие и удобрение, способствовать стабилизации цен и улучшению ситуации в мировой сельхозотрасли.
Президент напомнил, что Россию вынудили выйти из черноморской инициативы, так как западные страны «блокировали и продолжают блокировать выполнение зерновой сделки в части обеспечения доступа российских сельхозпроизводителей на мировые рынки».
Путин также заявил об «обмане Запада» и поставках зерна в «обеспеченные страны».
«Запад нас обманывал. Более 70% зерна поступили в обеспеченные страны, прежде всего в ЕС. На долю действительно нуждающихся в продовольственной помощи государств пришлось лишь 3%, то есть меньше 1 млн т», – сказал президент.