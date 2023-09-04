Путин: РФ готова «реанимировать» зерновую сделку при выполнении договоренностей

«Хотел бы вновь подтвердить нашу принципиальную позицию. Мы будем вновь рассматривать возможность реанимировать зерновую сделку, и я сегодня еще раз об этом сказал господину президенту [Эрдогану]. И сделаем это сразу же, как только будут полностью выполнены все зафиксированные в ней договоренности о снятии ограничений на экспорт российской агропродукции», – сказал Путин.