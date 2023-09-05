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Консульский отдел посольства России в Дании приостановит работу

Ведомости

Посольство России в Дании с 6 сентября приостановит прием заявлений и документов по всем консульским вопросам. Об этом говорится в Telegram-канале российского посольства в Дании.

«В связи с беспрецедентным решением датских властей по сокращению численности российских дипломатических работников в Дании консульский отдел посольства Российской Федерации в Дании будет вынужден приостановить свою деятельность», – говорится в сообщении. 

В частности, с 6 сентября консульский отдел больше не будет принимать заявления и документы, в том числе для оформления паспортов, виз, совершения нотариальных действий и др. Уточняется, что готовые документы можно получить до 25 сентября. Рассмотрение ранее принятых заявлений будет продолжено, подчеркнули в дипмиссии.   

В посольстве отметили, что ведут работу по сохранению возможности консульского обслуживания россиян, но предупредили, что консульский отдел больше не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме.

1 сентября МИД Дании объявил о сокращении штата посольства России в Копенгагене до уровня посольства Дании в Москве. Речь идет о потолке в 5 дипломатов и 20 административно-технических сотрудников.

В апреле 2022 г. правительство Дании приняло решение о высылке 15 российских дипломатов, обвинив их в шпионаже. В мае того же года МИД России объявил персонами нон-грата семерых дипломатов из Дании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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