Консульский отдел посольства России в Дании приостановит работу

В частности, с 6 сентября консульский отдел больше не будет принимать заявления и документы, в том числе для оформления паспортов, виз, совершения нотариальных действий и др. Уточняется, что готовые документы можно получить до 25 сентября. Рассмотрение ранее принятых заявлений будет продолжено, подчеркнули в дипмиссии.