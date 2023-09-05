Консульский отдел посольства России в Дании приостановит работу
Посольство России в Дании с 6 сентября приостановит прием заявлений и документов по всем консульским вопросам. Об этом говорится в Telegram-канале российского посольства в Дании.
«В связи с беспрецедентным решением датских властей по сокращению численности российских дипломатических работников в Дании консульский отдел посольства Российской Федерации в Дании будет вынужден приостановить свою деятельность», – говорится в сообщении.
В частности, с 6 сентября консульский отдел больше не будет принимать заявления и документы, в том числе для оформления паспортов, виз, совершения нотариальных действий и др. Уточняется, что готовые документы можно получить до 25 сентября. Рассмотрение ранее принятых заявлений будет продолжено, подчеркнули в дипмиссии.
В посольстве отметили, что ведут работу по сохранению возможности консульского обслуживания россиян, но предупредили, что консульский отдел больше не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме.
1 сентября МИД Дании объявил о сокращении штата посольства России в Копенгагене до уровня посольства Дании в Москве. Речь идет о потолке в 5 дипломатов и 20 административно-технических сотрудников.
В апреле 2022 г. правительство Дании приняло решение о высылке 15 российских дипломатов, обвинив их в шпионаже. В мае того же года МИД России объявил персонами нон-грата семерых дипломатов из Дании.