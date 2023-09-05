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Политика

На Кубе выявили сеть вербовки для участия в конфликте на Украине

Ведомости

МВД Кубы выявило и работает над нейтрализацией действующей из России сети, которая вербует кубинцев для участия в конфликте на Украине, сообщается на сайте МИД островного государства.

Как отмечается, с попытками вербовки сталкиваются как граждане Кубы, проживающие в РФ, так и не родине. В отношении представителей этой сети возбуждены уголовные дела.

«Враги Кубы распространяют искаженную информацию, направленную на то, чтобы очернить имидж страны и представить ее как соучастницу этих действий, которые мы решительно отвергаем», – говорится в сообщении.

Куба выступает против наемничества и не принимает участия в конфликте на Украине, подчеркнули в МИДе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных