На Кубе выявили сеть вербовки для участия в конфликте на Украине
МВД Кубы выявило и работает над нейтрализацией действующей из России сети, которая вербует кубинцев для участия в конфликте на Украине, сообщается на сайте МИД островного государства.
Как отмечается, с попытками вербовки сталкиваются как граждане Кубы, проживающие в РФ, так и не родине. В отношении представителей этой сети возбуждены уголовные дела.
«Враги Кубы распространяют искаженную информацию, направленную на то, чтобы очернить имидж страны и представить ее как соучастницу этих действий, которые мы решительно отвергаем», – говорится в сообщении.
Куба выступает против наемничества и не принимает участия в конфликте на Украине, подчеркнули в МИДе.