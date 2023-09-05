Песков сообщил, что пленарное заседание ВЭФ состоится 12 сентября
Пленарная сессия Восточного экономического форума состоится 12 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Как всегда, это будут весьма и весьма насыщенные дни. Могу лишь сказать, что пленарка будет 12 сентября, запланирована она на 15:00 по владивостокскому времени (08:00 мск. – Ред.). Ожидаем интересное обсуждение», – сказал он, отвечая на вопрос, какие мероприятия у президента России Владимира Путина будут на ВЭФ.
Песков добавил, что окончательные нюансы программы пока согласовываются. «Что касается элементов программы, то мы чуть позже обязательно с ней познакомим», – добавил он.
Ранее источники «Ведомостей» сообщили, что Путин может посетить Дальний Восток в дни проведения ВЭФ. Предполагается, что помимо участия в пленарной сессии у главы государства запланированы и иные мероприятия, в том числе деловые встречи. Собеседник «Ведомостей» не уточнил, планирует ли Путин встретиться с иностранными руководителями.
В этом году ВЭФ пройдет с 10 по 13 сентября во Владивостоке. Изначально планировалось, что форум состоится 5-8 сентября. Однако позже даты были изменены в связи «с учетом графиков проведения международных мероприятий», пояснил вице-премьер – полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
Восточный экономический форум впервые был проведен в 2015 г. Он был организован по указу Путина. Это стало традицией, а «столицей» ВЭФ был назначен Приморский край, куда приезжали и приезжают российские и зарубежные гости. Основной задачей ВЭФ было заявлено укрепление связей международного инвестиционного сообщества, российских предпринимателей, федеральных, региональных и местных органов власти, всесторонняя экспертная оценка экономического потенциала Дальнего Востока.
В 2022 г. Путин выступил на пленарной сессии форума. Помимо российского президента, в ней приняли участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, премьер-министр временного правительства Мьянмы Мин Аун Хлайн и председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.