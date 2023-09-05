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Песков сообщил, что пленарное заседание ВЭФ состоится 12 сентября

Ведомости

Пленарная сессия Восточного экономического форума состоится 12 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Как всегда, это будут весьма и весьма насыщенные дни. Могу лишь сказать, что пленарка будет 12 сентября, запланирована она на 15:00 по владивостокскому времени (08:00 мск. – Ред.). Ожидаем интересное обсуждение», – сказал он, отвечая на вопрос, какие мероприятия у президента России Владимира Путина будут на ВЭФ.

Песков добавил, что окончательные нюансы программы пока согласовываются. «Что касается элементов программы, то мы чуть позже обязательно с ней познакомим», – добавил он.

Ранее источники «Ведомостей» сообщили, что Путин может посетить Дальний Восток в дни проведения ВЭФ. Предполагается, что помимо участия в пленарной сессии у главы государства запланированы и иные мероприятия, в том числе деловые встречи. Собеседник «Ведомостей» не уточнил, планирует ли Путин встретиться с иностранными руководителями.

В этом году ВЭФ пройдет с 10 по 13 сентября во Владивостоке. Изначально планировалось, что форум состоится 5-8 сентября. Однако позже даты были изменены в связи «с учетом графиков проведения международных мероприятий», пояснил вице-премьер – полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Восточный экономический форум впервые был проведен в 2015 г. Он был организован по указу Путина. Это стало традицией, а «столицей» ВЭФ был назначен Приморский край, куда приезжали и приезжают российские и зарубежные гости. Основной задачей ВЭФ было заявлено укрепление связей международного инвестиционного сообщества, российских предпринимателей, федеральных, региональных и местных органов власти, всесторонняя экспертная оценка экономического потенциала Дальнего Востока.

В 2022 г. Путин выступил на пленарной сессии форума. Помимо российского президента, в ней приняли участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, премьер-министр временного правительства Мьянмы Мин Аун Хлайн и председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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