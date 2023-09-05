Песков сообщил, что пленарное заседание ВЭФ состоится 12 сентября

«Как всегда, это будут весьма и весьма насыщенные дни. Могу лишь сказать, что пленарка будет 12 сентября, запланирована она на 15:00 по владивостокскому времени (08:00 мск. – Ред.). Ожидаем интересное обсуждение», – сказал он, отвечая на вопрос, какие мероприятия у президента России Владимира Путина будут на ВЭФ.