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Политика

Балицкий заявил об отходе военных из Работино

Ведомости

Российские войска отошли из села Работина в Запорожской области, заняв холмы, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире «Соловьев Live».

«Российская армия оставила, тактически оставила этот населенный пункт, потому что держаться на голой плоскости, когда нет возможности вкопаться и создать для себя мало-мальски безопасный участок. Российская армия отошла на холмы», – рассказал он.

Балицкий также отметил, что Работино в результате боев остался существовать, по сути, только на карте. Врио главы региона также отметил, что позиция российских военных на возвышенности теперь более выгодная по сравнению с противником «в воронке».

4 сентября Минобороны сообщило, что российские войска продолжили улучшать тактическое положение в районах сел Работино и Вербовое Запорожской области и отразили контратаку ВСУ. По данным военного ведомства, за сутки противник потерял более 115 военнослужащих. 5 сентября военные заявили об отражении двух атак 47-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что только на работинском направлении 3 сентября ВСУ потеряли шесть танков.

ВСУ заявили о взятии Работина еще в конце августа, но российская сторона опровергла эту информацию, сообщив о продолжении боев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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