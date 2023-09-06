Балицкий заявил об отходе военных из Работино
Российские войска отошли из села Работина в Запорожской области, заняв холмы, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире «Соловьев Live».
«Российская армия оставила, тактически оставила этот населенный пункт, потому что держаться на голой плоскости, когда нет возможности вкопаться и создать для себя мало-мальски безопасный участок. Российская армия отошла на холмы», – рассказал он.
Балицкий также отметил, что Работино в результате боев остался существовать, по сути, только на карте. Врио главы региона также отметил, что позиция российских военных на возвышенности теперь более выгодная по сравнению с противником «в воронке».
4 сентября Минобороны сообщило, что российские войска продолжили улучшать тактическое положение в районах сел Работино и Вербовое Запорожской области и отразили контратаку ВСУ. По данным военного ведомства, за сутки противник потерял более 115 военнослужащих. 5 сентября военные заявили об отражении двух атак 47-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что только на работинском направлении 3 сентября ВСУ потеряли шесть танков.
ВСУ заявили о взятии Работина еще в конце августа, но российская сторона опровергла эту информацию, сообщив о продолжении боев.