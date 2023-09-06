Балицкий заявил об отходе военных из Работино

4 сентября Минобороны сообщило, что российские войска продолжили улучшать тактическое положение в районах сел Работино и Вербовое Запорожской области и отразили контратаку ВСУ. По данным военного ведомства, за сутки противник потерял более 115 военнослужащих. 5 сентября военные заявили об отражении двух атак 47-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что только на работинском направлении 3 сентября ВСУ потеряли шесть танков.