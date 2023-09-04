Минобороны сообщило об ударе по судостроительному предприятию Украины
Ночью 4 сентября российские военные при помощи беспилотников нанесли удар по украинскому предприятию, на котором собирают безэкипажные катера. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Беспилотными летательными аппаратами нанесен удар по судостроительному предприятию Украины, на котором осуществлялась сборка безэкипажных катеров из импортированных комплектующих», – говорится в сводке.
На донецком, запорожском и купянском направлениях в общей сложности российские военные отразили восемь атак противника. Кроме того, на запорожском направлении Вооруженные силы (ВС) РФ вели активные действия по улучшению тактического положения в районах Работино и Вербовое.
В районах Новомихайловки (ДНР) и Понятовки (Херсонская область) были поражены два склада боеприпасов ВСУ. Еще два склада ракетно-артиллерийского вооружения противника были уничтожены вблизи Верхней Терсы (Запорожская область). В районе Брусовки (ДНР) был сбит украинский вертолет Ми-8.
Ночью 4 сентября авиация Черноморского флота также уничтожила четыре быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантом ВСУ.
3 сентября Минобороны России сообщило, что Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удары БПЛА по хранилищам топлива ВСУ в порту Рени Одесской области. В ночь на 4 сентября в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ писали о взрывах в Измаиле.
Позже пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко со ссылкой на украинскую пограничную службу заявил, что российские дроны якобы упали и сдетонировали на территории Румынии, передавала «Украинская правда». Минобороны Румынии опровергло эту информацию, подчеркнув, что российское вооружение не создавало прямую военную угрозу для Румынии.