Минобороны сообщило об уничтожении четырех катеров ВСУ на пути в Крым
Самолеты морской авиации Черноморского флота уничтожили четыре быстроходных военных катера ВСУ, следовавших по направлению мыса Тарханкут в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«4 сентября 2023 года в ночное время в северо-западной части акватории Черного моря самолетами морской авиации Черноморского флота были уничтожены 4 быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавшие в направлении мыса Тарханкут Крымского побережья», — сказано в сообщении.
Помимо этого, ночью Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника самолетного типа в акватории Черного моря недалеко от Крыма. Еще один БПЛА был сбит системой ПВО над территорией Курской области.
2 сентября Минобороны сообщило о трех попытках ВСУ атаковать Крымский мост. «1 сентября около 23:15 мск киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером. Украинский морской беспилотник был своевременно обнаружен и уничтожен в акватории Черного моря», – сообщали в ведомстве. Аналогичные попытки были предприняты и 2 сентября в 02:10 мск и 02:20 мск.
В Крыму сейчас бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Помимо этого, с 19 октября 2022 г. в Крыму введен средний уровень реагирования. Силовые ведомства республики усилили контроль за передвижением транспорта через границы Крыма и организовали проведение досмотра машин с применением средств обнаружения оружия и взрывчатых веществ.