Минобороны сообщило об уничтожении четырех катеров ВСУ на пути в Крым

2 сентября Минобороны сообщило о трех попытках ВСУ атаковать Крымский мост. «1 сентября около 23:15 мск киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером. Украинский морской беспилотник был своевременно обнаружен и уничтожен в акватории Черного моря», – сообщали в ведомстве. Аналогичные попытки были предприняты и 2 сентября в 02:10 мск и 02:20 мск.