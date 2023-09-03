Минобороны сообщило об ударах по хранилищам топлива ВСУ в Одесской области
Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удары БПЛА по хранилищам топлива ВСУ в порту Рени Одесской области, сообщило Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
«Ночью ВКС России нанесен групповой удар беспилотными летательными аппаратами по хранилищам топлива, используемого для снабжения военной техники ВСУ в порту Рени Одесской области. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», – говорится в сообщении.
Армия России также уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ в районе Червоной Дибровы в Луганской области. За сутки системой противовоздушной обороны (ПВО) было сбито 34 украинских БПЛА, а также авиабомба JDAM и снаряд РСЗО HIMARS.
На донецком направлении Вооруженные силы отразили четыре атаки армии Украины, в частности возле Клещеевки и Артемовска (украинское название – Бахмут). Три украинские атаки были отражены в районах Работино и Верборое Запорожской области – потери ВСУ составили 130 человек. На Запорожье также был сбит истребитель Миг-29 и уничтожены три полевых склада боеприпасов ВСУ.
Возле Сергеевки Луганской области были также отражены три атаки Украины. Две атаки отразили на краснолиманском направлении.
Днем ранее Минобороны сообщило об отражении четырех атак ВСУ на запорожском направлении. Кроме того, в Донецкой области были совершены пять атак армии Украины, все они отражены.
1 сентября министерство сообщило, что за неделю ВС России нанесли пять групповых ударов по объектам на территории Украины, в том числе по пунктам управления, объектам портовой инфраструктуры и аэродромам. В результате ударов были уничтожены комплексы ПВО, бронетехника, производства, где собирались безэкипажные катера, и др.