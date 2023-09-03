Минобороны сообщило об ударах по хранилищам топлива ВСУ в Одесской области

На донецком направлении Вооруженные силы отразили четыре атаки армии Украины, в частности возле Клещеевки и Артемовска (украинское название – Бахмут). Три украинские атаки были отражены в районах Работино и Верборое Запорожской области – потери ВСУ составили 130 человек. На Запорожье также был сбит истребитель Миг-29 и уничтожены три полевых склада боеприпасов ВСУ.