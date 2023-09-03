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Минобороны сообщило об ударах по хранилищам топлива ВСУ в Одесской области

Ведомости

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удары БПЛА по хранилищам топлива ВСУ в порту Рени Одесской области, сообщило Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.

«Ночью ВКС России нанесен групповой удар беспилотными летательными аппаратами по хранилищам топлива, используемого для снабжения военной техники ВСУ в порту Рени Одесской области. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», – говорится в сообщении.

Армия России также уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ в районе Червоной Дибровы в Луганской области. За сутки системой противовоздушной обороны (ПВО) было сбито 34 украинских БПЛА, а также авиабомба JDAM и снаряд РСЗО HIMARS.

Ранее по теме: За неделю ВС России нанесли пять групповых ударов по объектам на Украине

На донецком направлении Вооруженные силы отразили четыре атаки армии Украины, в частности возле Клещеевки и Артемовска (украинское название – Бахмут). Три украинские атаки были отражены в районах Работино и Верборое Запорожской области – потери ВСУ составили 130 человек. На Запорожье также был сбит истребитель Миг-29 и уничтожены три полевых склада боеприпасов ВСУ.

Возле Сергеевки Луганской области были также отражены три атаки Украины. Две атаки отразили на краснолиманском направлении.

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Днем ранее Минобороны сообщило об отражении четырех атак ВСУ на запорожском направлении. Кроме того, в Донецкой области были совершены пять атак армии Украины, все они отражены.

1 сентября министерство сообщило, что за неделю ВС России нанесли пять групповых ударов по объектам на территории Украины, в том числе по пунктам управления, объектам портовой инфраструктуры и аэродромам. В результате ударов были уничтожены комплексы ПВО, бронетехника, производства, где собирались безэкипажные катера, и др. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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