На донецком направлении российские силы улучшили положение по переднему краю в районе Клещеевки, отразив пять атак штурмовых групп ВСУ в районе Артемовска и Марьинки. Украинская сторона, как утверждается, потеряла в боях здесь более 250 военных и один танк. На краснолиманском направлении было отражено две атаки в районах населенных пунктов Григоровка и Червоная Диброва. В Херсонской области российская сторона уничтожила полевой склад боеприпасов 106-й бригады территориальной обороны, а также пункт управления беспилотниками под Отрадокаменкой.