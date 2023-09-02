Минобороны сообщило об отражении четырех атак ВСУ в районе сел Работино и Вербовое
Российские войска отразили четыре атаки ВСУ в направлении сел Работино и Вербовое на запорожском направлении, сообщило Минобороны РФ в своей ежедневной сводке о ходе спецоперации.
«Подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки штурмовых отрядов 47-й, 65-й механизированных, 46-й аэромобильной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Работино и Вербовое», – говорится в сообщении.
Противник потерял, в частности, две боевые бронированные машины, а также пять различных артиллерийских орудий. На южнодонецком направлении российские войска нанесли огневое поражение 72-й механизированной бригаде ВСУ под Угледаром, а также уничтожили склад с боеприпасами 117-й механизированной бригады в районе Камышевахи.
На донецком направлении российские силы улучшили положение по переднему краю в районе Клещеевки, отразив пять атак штурмовых групп ВСУ в районе Артемовска и Марьинки. Украинская сторона, как утверждается, потеряла в боях здесь более 250 военных и один танк. На краснолиманском направлении было отражено две атаки в районах населенных пунктов Григоровка и Червоная Диброва. В Херсонской области российская сторона уничтожила полевой склад боеприпасов 106-й бригады территориальной обороны, а также пункт управления беспилотниками под Отрадокаменкой.
1 сентября Минобороны сообщило, что за неделю ВС России нанесли пять групповых ударов по объектам на территории Украины, в том числе по пунктам управления, объектам портовой инфраструктуры и аэродромам. В результате ударов были уничтожены комплексы ПВО, бронетехника, производства, где собирались безэкипажные катера, и др. Кроме того, было нарушено управление стратегической системой радиопомех ВСУ.
Самая сложная обстановка за этот период наблюдалась на Запорожском и Донецком направлениях, добавили в Минобороны. По данным ведомства, за неделю на Запорожском направлении ВС России отразили 44 атаки противника, на Донецком – 36. Помимо этого 14 атак было отражено на Краснолиманском направлении.