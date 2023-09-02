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Минобороны сообщило об отражении четырех атак ВСУ в районе сел Работино и Вербовое

Ведомости

Российские войска отразили четыре атаки ВСУ в направлении сел Работино и Вербовое на запорожском направлении, сообщило Минобороны РФ в своей ежедневной сводке о ходе спецоперации.

«Подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки штурмовых отрядов 47-й, 65-й механизированных, 46-й аэромобильной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Работино и Вербовое», – говорится в сообщении.

Противник потерял, в частности, две боевые бронированные машины, а также пять различных артиллерийских орудий. На южнодонецком направлении российские войска нанесли огневое поражение 72-й механизированной бригаде ВСУ под Угледаром, а также уничтожили склад с боеприпасами 117-й механизированной бригады в районе Камышевахи.

На донецком направлении российские силы улучшили положение по переднему краю в районе Клещеевки, отразив пять атак штурмовых групп ВСУ в районе Артемовска и Марьинки. Украинская сторона, как утверждается, потеряла в боях здесь более 250 военных и один танк. На краснолиманском направлении было отражено две атаки в районах населенных пунктов Григоровка и Червоная Диброва. В Херсонской области российская сторона уничтожила полевой склад боеприпасов 106-й бригады территориальной обороны, а также пункт управления беспилотниками под Отрадокаменкой.

1 сентября Минобороны сообщило, что за неделю ВС России нанесли пять групповых ударов по объектам на территории Украины, в том числе по пунктам управления, объектам портовой инфраструктуры и  аэродромам. В результате ударов были уничтожены комплексы ПВО, бронетехника, производства, где собирались безэкипажные катера, и др. Кроме того, было нарушено управление стратегической системой радиопомех ВСУ.

Самая сложная обстановка за этот период наблюдалась на Запорожском и Донецком направлениях, добавили в Минобороны. По данным ведомства, за неделю на Запорожском направлении ВС России отразили 44 атаки противника, на Донецком – 36. Помимо этого 14 атак было отражено на Краснолиманском направлении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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