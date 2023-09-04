Минобороны Румынии опровергло информацию о падении российских дронов

Там подчеркнули, что российские беспилотники не создавали прямой военной угрозы для Румынии ни в ночь на 3 сентября, ни в ночь на 4-е, несмотря на удары в непосредственной близости от границ Румынии. В то же время минобороны осудило удары по инфраструктуре Украины и обвинило Россию в нарушении международного гуманитарного права.