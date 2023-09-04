Минобороны Румынии опровергло информацию о падении российских дронов
Информация о падении российских беспилотников на территории Румынии в ночь на 4 сентября не соответствует действительности. Об этом заявило минобороны страны.
«Минобороны категорически опровергает информацию о так называемой ситуации, возникшей в ночь с 3 на 4 сентября, когда российские беспилотники якобы упали на территорию Румынии», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте военного ведомства.
Там подчеркнули, что российские беспилотники не создавали прямой военной угрозы для Румынии ни в ночь на 3 сентября, ни в ночь на 4-е, несмотря на удары в непосредственной близости от границ Румынии. В то же время минобороны осудило удары по инфраструктуре Украины и обвинило Россию в нарушении международного гуманитарного права.
3 сентября Минобороны России сообщило, что Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удары БПЛА по хранилищам топлива ВСУ в порту Рени Одесской области.
В ночь на 4 сентября в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ писали о взрывах в Измаиле. Позже пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко со ссылкой на украинскую пограничную службу заявил, что российские дроны якобы упали и сдетонировали на территории Румынии, передавала «Украинская правда».