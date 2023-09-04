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Минобороны Румынии опровергло информацию о падении российских дронов

Ведомости

Информация о падении российских беспилотников на территории Румынии в ночь на 4 сентября не соответствует действительности. Об этом заявило минобороны страны.

«Минобороны категорически опровергает информацию о так называемой ситуации, возникшей в ночь с 3 на 4 сентября, когда российские беспилотники якобы упали на территорию Румынии», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте военного ведомства.

Там подчеркнули, что российские беспилотники не создавали прямой военной угрозы для Румынии ни в ночь на 3 сентября, ни в ночь на 4-е, несмотря на удары в непосредственной близости от границ Румынии. В то же время минобороны осудило удары по инфраструктуре Украины и обвинило Россию в нарушении международного гуманитарного права.

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3 сентября Минобороны России сообщило, что Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удары БПЛА по хранилищам топлива ВСУ в порту Рени Одесской области.

В ночь на 4 сентября в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ писали о взрывах в Измаиле. Позже пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко со ссылкой на украинскую пограничную службу заявил, что российские дроны якобы упали и сдетонировали на территории Румынии, передавала «Украинская правда».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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