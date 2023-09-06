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Верховная рада одобрила назначение Умерова министром обороны Украины

Ведомости

Верховная рада назначила Рустема Умерова на должность министра обороны Украины, сообщил депутат Ярослав Железняк.

«Парламент назначил Рустема Умерова министром обороны Украины. За – 338 [депутатов]», – написал он у себя в Telegram-канале. Он уточнил, что назначение поддержали все фракции.

Умеров занимал пост председателя фонда госимущества Украины (ФГИУ), 5 сентября Рада проголосовала за его отставку с должности. В тот же день парламент принял отставку Алексея Резникова, который занимал должность министра обороны с ноября 2021 г.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об увольнении министра обороны 3 сентября. Резников может занять должность посла Украины в Великобритании. Кадровые перестановки Зеленский объяснил тем, что министерство «нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом».

В Кремле заявили, что Москва не может комментировать новые назначения, поскольку это является внутренними делами Украины. При этом, как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле сомневаются, что перестановки в правительстве Украины могут «повлиять на суть киевского режима».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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