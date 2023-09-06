Верховная рада одобрила назначение Умерова министром обороны Украины
Верховная рада назначила Рустема Умерова на должность министра обороны Украины, сообщил депутат Ярослав Железняк.
«Парламент назначил Рустема Умерова министром обороны Украины. За – 338 [депутатов]», – написал он у себя в Telegram-канале. Он уточнил, что назначение поддержали все фракции.
Умеров занимал пост председателя фонда госимущества Украины (ФГИУ), 5 сентября Рада проголосовала за его отставку с должности. В тот же день парламент принял отставку Алексея Резникова, который занимал должность министра обороны с ноября 2021 г.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об увольнении министра обороны 3 сентября. Резников может занять должность посла Украины в Великобритании. Кадровые перестановки Зеленский объяснил тем, что министерство «нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом».
В Кремле заявили, что Москва не может комментировать новые назначения, поскольку это является внутренними делами Украины. При этом, как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле сомневаются, что перестановки в правительстве Украины могут «повлиять на суть киевского режима».