Верховная рада одобрила назначение Умерова министром обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об увольнении министра обороны 3 сентября. Резников может занять должность посла Украины в Великобритании. Кадровые перестановки Зеленский объяснил тем, что министерство «нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом».