Минобороны: биолаборатории США представляют угрозу для стран, где они находятся
Деятельность американских биологических лабораторий по всему миру является источником биоугроз прежде всего для населения стран, где они расположены. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге по военно-биологической деятельности США.
Кириллов отметил, что в отчете управления генерального инспектора минздрава США и в докладе национального консультативного совета по биозащите признается неготовность американских надзорных органов вести мониторинг исследований, подпадающих под Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).
«С учетом того, что Соединенные Штаты не способны контролировать собственные биологические объекты, деятельность американских лабораторий по всему миру является постоянным источником биоугроз, прежде всего для населения тех стран, где они базируются», – сказал Кириллов.
Кириллов также отметил, что в 2001 г. США заблокировали работу над юридически обязывающим протоколом КБТО. Тем самым, штаты «полностью исключили возможность международного контроля своих военно-биологических исследований».
«По всей видимости, точного количества биолабораторий не знает и сама американская администрация», – отметил Кириллов. Он привел в пример ситуацию, когда в марте 2023 г. в США была обнаружена подпольная биолаборатория, где находилось, в частности, около 1000 трансгенных животных. Лаборатория функционировала, по его данным, с грубыми нарушениями базовых принципов биозащиты.
«Это не единичный случай, подтверждающий отсутствие должного контроля за разработками двойного назначения», – отметил Кириллов. При этом незаконная военно-биологическая деятельность США требует «правовой оценки с последующим проведением независимого расследования», заявил он.
Кириллов также заявил о работе на Украине десятков подобных объектов, которые выведены из-под международного контроля. В Пентагоне подтверждали наличие подконтрольных украинских биолабораторий, которые, по данным Кириллова, используют незаконные методы и технологии.
В июне президент России Владимир Путин заявил о том, что принципы, закрепленные в КБТО, систематически нарушаются. Это касается ряда стран, которые хотят использовать международные проблемы «для обеспечения собственной биологической безопасности за счет других», пытаются мешать возникающим полезным инициативам по противодействию биологическим угрозам. Россия, добавил Путин, выступает за укрепление международных механизмов, препятствующих разработке и распространению таких вооружений.
В конце марта комиссия по парламентскому расследованию деятельности американских биолабораторий подтвердила данные Минобороны РФ о создании на Украине военных объектов США и НАТО под видом биолабораторий. В 200-страничном документе говорилось, что США поддерживают и развивают способность создавать компоненты биологического оружия и в случае необходимости производить и применять его за пределами национальной территории.