Минобороны: биолаборатории США представляют угрозу для стран, где они находятся

«По всей видимости, точного количества биолабораторий не знает и сама американская администрация», – отметил Кириллов. Он привел в пример ситуацию, когда в марте 2023 г. в США была обнаружена подпольная биолаборатория, где находилось, в частности, около 1000 трансгенных животных. Лаборатория функционировала, по его данным, с грубыми нарушениями базовых принципов биозащиты.