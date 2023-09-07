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Путин повысил в звании командующего группировкой «Центр» Мордвичева

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин повысил командующего группировкой войск «Центр» в зоне СВО Андрея Мордвичева до генерал-полковника. Указ главы государства об этом опубликован на портале правовой информации. 

Кроме того, в звании повышен командующий 8-й общевойсковой армии Южного военного округа Геннадий Анашкин – также до генерал-полковника. Звание генерал-лейтенанта присвоено начальнику Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ Александру Шестакову.

Андрей Мордвичев был назначен командующим Центральным военным округом в феврале 2023 г. До этого он занимал должность заместителя командующего войсками Южного военного округа. Мордвичев награжден орденами Александра Невского, Жукова, орденом Мужества и «За военные заслуги». Также у военного есть медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени и ряд других наград.

Геннадию Анашкину в 2008 г. было присвоено звание Героя России. С сентября 2021 г. по январь 2022 г. он командовал миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе.

Александр Шестаков занимает должность начальника Главного автобронетанкового управления с 2022 г. Ранее он был награжден орденом Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней с мечами и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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