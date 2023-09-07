Путин повысил в звании командующего группировкой «Центр» Мордвичева
Президент РФ Владимир Путин повысил командующего группировкой войск «Центр» в зоне СВО Андрея Мордвичева до генерал-полковника. Указ главы государства об этом опубликован на портале правовой информации.
Кроме того, в звании повышен командующий 8-й общевойсковой армии Южного военного округа Геннадий Анашкин – также до генерал-полковника. Звание генерал-лейтенанта присвоено начальнику Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ Александру Шестакову.
Андрей Мордвичев был назначен командующим Центральным военным округом в феврале 2023 г. До этого он занимал должность заместителя командующего войсками Южного военного округа. Мордвичев награжден орденами Александра Невского, Жукова, орденом Мужества и «За военные заслуги». Также у военного есть медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени и ряд других наград.
Геннадию Анашкину в 2008 г. было присвоено звание Героя России. С сентября 2021 г. по январь 2022 г. он командовал миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе.
Александр Шестаков занимает должность начальника Главного автобронетанкового управления с 2022 г. Ранее он был награжден орденом Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней с мечами и др.