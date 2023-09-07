Путин повысил в звании командующего группировкой «Центр» Мордвичева

Андрей Мордвичев был назначен командующим Центральным военным округом в феврале 2023 г. До этого он занимал должность заместителя командующего войсками Южного военного округа. Мордвичев награжден орденами Александра Невского, Жукова, орденом Мужества и «За военные заслуги». Также у военного есть медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени и ряд других наград.