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Командующим Центральным военным округом назначен генерал-лейтенант Мордвичев

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Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев назначен командующим Центральным военным округом (ЦВО), сообщает ТАСС со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. На этом посту Мордвичев сменил генерал-полковника Александра Лапина.

Мордвичев командовал 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа. РБК пишет, что Мордвичев также руководил армейскими подразделениями в боях за Мариуполь. О его назначении на пост командующего ЦВО сообщал в середине января депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

Должность командующего войсками ЦВО с 2017 по 2022 г. занимал Лапин. До конца октября 2022 г. Лапин также был командующим группировкой российских войск «Центр» на Украине. 29 октября СМИ сообщали, что он был отстранен от этой должности. Причины не уточнялись.

В январе российские СМИ, в частности Ura.ru, ТАСС и РБК сообщали, что Лапин назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил. По информации «Известий», на новой должности Лапин должен будет планировать боевую подготовку и контролировать перевооружения частей и соединений Сухопутных войск. Как пишет газета, эта должность была вакантной, поскольку бывший начальник Главштаба Василий Тонкошкуров перешел в Минпромторг.

При этом 10 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил, но и не опровергнул появившиеся в СМИ сообщения о том, что Лапин назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск ВС России.

Ранее по теме: В Кремле не подтвердили и не опровергли данные о новом назначении генерала Лапина

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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