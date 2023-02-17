Командующим Центральным военным округом назначен генерал-лейтенант Мордвичев
Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев назначен командующим Центральным военным округом (ЦВО), сообщает ТАСС со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. На этом посту Мордвичев сменил генерал-полковника Александра Лапина.
Должность командующего войсками ЦВО с 2017 по 2022 г. занимал Лапин. До конца октября 2022 г. Лапин также был командующим группировкой российских войск «Центр» на Украине. 29 октября СМИ сообщали, что он был отстранен от этой должности. Причины не уточнялись.
В январе российские СМИ, в частности Ura.ru, ТАСС и РБК сообщали, что Лапин назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил. По информации «Известий», на новой должности Лапин должен будет планировать боевую подготовку и контролировать перевооружения частей и соединений Сухопутных войск. Как пишет газета, эта должность была вакантной, поскольку бывший начальник Главштаба Василий Тонкошкуров перешел в Минпромторг.
При этом 10 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил, но и не опровергнул появившиеся в СМИ сообщения о том, что Лапин назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск ВС России.