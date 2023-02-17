Командующим Центральным военным округом назначен генерал-лейтенант Мордвичев

Должность командующего войсками ЦВО с 2017 по 2022 г. занимал Лапин. До конца октября 2022 г. Лапин также был командующим группировкой российских войск «Центр» на Украине. 29 октября СМИ сообщали, что он был отстранен от этой должности. Причины не уточнялись.