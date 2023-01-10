СМИ: генерал Лапин возглавил главный штаб сухопутных войск

1 октября глава Чечни Рамзан Кадыров после отвода российских войск из Красного Лимана призвал применять в рамках спецоперации более кардинальные меры. Он также раскритиковал действия Лапина, который, как утверждает Кадыров, не обеспечил бойцов на Лиманском направлении «необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов». По словам главы Чечни, спустя неделю Лапин решил перенести свой штаб в Старобельск, «за сотню километров от своих подчиненных, а сам отсиживается в Луганске».