СМИ: генерал Лапин возглавил главный штаб сухопутных войск
По информации «Известий», на новой должности Лапин должен будет планировать боевую подготовку и контролировать перевооружения частей и соединений Сухопутных войск. Как пишет газета, эта должность была вакантной, поскольку бывший начальник Главштаба Василий Тонкошкуров перешел в Минпромторг.
До конца октября 2022 г. Лапин был командующим группировкой российских войск «Центр» на Украине. 29 октября СМИ сообщали, что он был отстранен от этой должности. Причины не уточнялись.
1 октября глава Чечни Рамзан Кадыров после отвода российских войск из Красного Лимана призвал применять в рамках спецоперации более кардинальные меры. Он также раскритиковал действия Лапина, который, как утверждает Кадыров, не обеспечил бойцов на Лиманском направлении «необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов». По словам главы Чечни, спустя неделю Лапин решил перенести свой штаб в Старобельск, «за сотню километров от своих подчиненных, а сам отсиживается в Луганске».
Минобороны отчиталось о взятии Красного Лимана в конце мая, однако 1 октября ведомство признало потерю Красного Лимана в ДНР. В Минобороны пояснили, что решение об отводе из города союзных войск «на более выгодные рубежи» было принято в связи с созданием угрозы окружения.
Лапин родился в 1964 г. в Казани. В 2017 г. он возглавил штаб группировки российских войск в Сирии, в ноябре того же года его назначили главой командования Центрального военного округа. 4 июля 2022 г. Лапин был удостоен звания Героя России «за мужество и героизм».