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СМИ: генерал Лапин возглавил главный штаб сухопутных войск

Ведомости

Генерал-полковник Александр Лапин назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил, сообщили РБК и агентство «Ура.ру» со ссылкой источники в Минобороны.

По информации «Известий», на новой должности Лапин должен будет планировать боевую подготовку и контролировать перевооружения частей и соединений Сухопутных войск. Как пишет газета, эта должность была вакантной, поскольку бывший начальник Главштаба Василий Тонкошкуров перешел в Минпромторг.

До конца октября 2022 г. Лапин был командующим группировкой российских войск «Центр» на Украине. 29 октября СМИ сообщали, что он был отстранен от этой должности. Причины не уточнялись. 

1 октября глава Чечни Рамзан Кадыров после отвода российских войск из Красного Лимана призвал применять в рамках спецоперации более кардинальные меры. Он также раскритиковал действия Лапина, который, как утверждает Кадыров, не обеспечил бойцов на Лиманском направлении «необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов». По словам главы Чечни, спустя неделю Лапин решил перенести свой штаб в Старобельск, «за сотню километров от своих подчиненных, а сам отсиживается в Луганске».

Минобороны отчиталось о взятии Красного Лимана в конце мая, однако 1 октября ведомство признало потерю Красного Лимана в ДНР. В Минобороны пояснили, что решение об отводе из города союзных войск «на более выгодные рубежи» было принято в связи с созданием угрозы окружения.

Лапин родился в 1964 г. в Казани. В 2017 г. он возглавил штаб группировки российских войск в Сирии, в ноябре того же года его назначили главой командования Центрального военного округа. 4 июля 2022 г. Лапин был удостоен звания Героя России «за мужество и героизм». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных