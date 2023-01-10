В Кремле не подтвердили и не опровергли данные о новом назначении генерала Лапина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил, но и не опровергнул появившиеся в СМИ сообщения о том, что генерал-полковник Александр Лапин назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск ВС России.
«Я не могу не подтвердить, не опровергнуть. Есть указы президента открытые, есть указы президента под грифом «секретно». Среди тех указов, которые публикуются, такого указа до сих пор не было», – сказал Песков журналистам.
О новом назначении Лапина сегодня сообщили российские СМИ, включая Ura.ru, ТАСС и РБК. По информации «Известий», на новой должности Лапин должен будет планировать боевую подготовку и контролировать перевооружения частей и соединений Сухопутных войск. Как пишет газета, эта должность была вакантной, поскольку бывший начальник Главштаба Василий Тонкошкуров перешел в Минпромторг.
До конца октября 2022 г. Лапин был командующим группировкой российских войск «Центр» на Украине. 29 октября СМИ сообщали, что он был отстранен от этой должности. Причины не уточнялись. В начале октября, после отвода российских войск из Красного Лимана, действия Лапина раскритиковал глава Чечни Рамзан Кадыров, обвинив его в том, что тот не обеспечил бойцов на Лиманском направлении «необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов».
Лапин родился в 1964 г. в Казани. В 2017 г. он возглавил штаб группировки российских войск в Сирии, в ноябре того же года его назначили главой командования Центрального военного округа. 4 июля 2022 г. Лапин был удостоен звания Героя России «за мужество и героизм».