В Кремле не подтвердили и не опровергли данные о новом назначении генерала Лапина

До конца октября 2022 г. Лапин был командующим группировкой российских войск «Центр» на Украине. 29 октября СМИ сообщали, что он был отстранен от этой должности. Причины не уточнялись. В начале октября, после отвода российских войск из Красного Лимана, действия Лапина раскритиковал глава Чечни Рамзан Кадыров, обвинив его в том, что тот не обеспечил бойцов на Лиманском направлении «необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов».