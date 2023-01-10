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Политика

В Кремле не подтвердили и не опровергли данные о новом назначении генерала Лапина

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил, но и не опровергнул появившиеся в СМИ сообщения о том, что генерал-полковник Александр Лапин назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск ВС России.

«Я не могу не подтвердить, не опровергнуть. Есть указы президента открытые, есть указы президента под грифом «секретно». Среди тех указов, которые публикуются, такого указа до сих пор не было», – сказал Песков журналистам.

О новом назначении Лапина сегодня сообщили российские СМИ, включая Ura.ru, ТАСС и РБК. По информации «Известий», на новой должности Лапин должен будет планировать боевую подготовку и контролировать перевооружения частей и соединений Сухопутных войск. Как пишет газета, эта должность была вакантной, поскольку бывший начальник Главштаба Василий Тонкошкуров перешел в Минпромторг.

До конца октября 2022 г. Лапин был командующим группировкой российских войск «Центр» на Украине. 29 октября СМИ сообщали, что он был отстранен от этой должности. Причины не уточнялись. В начале октября, после отвода российских войск из Красного Лимана, действия Лапина раскритиковал глава Чечни Рамзан Кадыров, обвинив его в том, что тот не обеспечил бойцов на Лиманском направлении «необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов».

Лапин родился в 1964 г. в Казани. В 2017 г. он возглавил штаб группировки российских войск в Сирии, в ноябре того же года его назначили главой командования Центрального военного округа. 4 июля 2022 г. Лапин был удостоен звания Героя России «за мужество и героизм». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных