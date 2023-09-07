Украина начала поставлять зерно через порты Хорватии

Киев ищет альтернативные пути поставок для своего зерна после прекращения действия зерновой сделки. 17 июля Россия покинула черноморскую инициативу, которая была подписана 22 июля 2022 г. представителями Турции, ООН, России и Украины. Кремль объяснил это невыполнением второй части соглашения, которая касается в том числе отмены ограничений на поставки российской продукции.