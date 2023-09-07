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Политика

Украина начала поставлять зерно через порты Хорватии

Ведомости

Украинское зерно начало экспортироваться через порты Хорватии, сообщила вице-премьер – министр экономики Украины Юлия Свириденко, ее слова привела пресс-служба минэкономики страны.

«Мы считаем, что этот логистический маршрут [из хорватских портов] будет играть важную роль в двусторонней торговле между нашими странами», – сказала Свириденко по итогам встречи с премьером Хорватии Андреем Пленковичем.

Киев ищет альтернативные пути поставок для своего зерна после прекращения действия зерновой сделки. 17 июля Россия покинула черноморскую инициативу, которая была подписана 22 июля 2022 г. представителями Турции, ООН, России и Украины. Кремль объяснил это невыполнением второй части соглашения, которая касается в том числе отмены ограничений на поставки российской продукции.

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После этого Минобороны России объявило все идущие в порты Украины суда потенциальными военными целями. Ведомство регулярно сообщает об ударах по объектам портовой инфраструктуры, которая, по данным министерства, используется в интересах ВСУ.

Кроме того, в мае ЕС запретил импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника с Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Словакию и Румынию. Решение было принято после жалоб фермеров восточноевропейских стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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