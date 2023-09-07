Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению разведчика ВСУ

Суд установил, что в марте 2022 г. Лукьяненко, находясь на боевой позиции в жилом доме в Мариуполе, заметил зашедшего в подъезд мужчину. Лукьяненко потребовал у него документы, затем начал избивать, силой вытащил на улицу и расстрелял. Мужчина скончался на месте. Через неделю, находясь на той же боевой позиции, Лукьяненко по рации получил приказ о ликвидации двигавшихся в его направлении мужчины и женщины, которых он застрелил из снайперской винтовки.