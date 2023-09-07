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Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению разведчика ВСУ

Ведомости

Верховный суд ДНР приговорил командира разведывательного батальона вооруженных сил Украины (ВСУ) к пожизненному лишению свободы за убийство жителей в Мариуполе. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России.

Командир первого отделения 74 отдельного разведывательного батальона ВСУ 35-летний Олег Лукьяненко признан виновным по пп. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).

Суд установил, что в марте 2022 г. Лукьяненко, находясь на боевой позиции в жилом доме в Мариуполе, заметил зашедшего в подъезд мужчину. Лукьяненко потребовал у него документы, затем начал избивать, силой вытащил на улицу и расстрелял. Мужчина скончался на месте. Через неделю, находясь на той же боевой позиции, Лукьяненко по рации получил приказ о ликвидации двигавшихся в его направлении мужчины и женщины, которых он застрелил из снайперской винтовки.

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Отбывать пожизненное наказание Лукьяненко будет в исправительной колонии особого режима.

5 сентября СК сообщил о пожизненном заключении оператора 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Валентина Василенко за убийство 14 жителей в Мариуполе. 

4 сентября Верховный суд ДНР приговорил военного ВСУ Виталия Прокопчука к 25 годам колонии строгого режима за расстрел двоих мирных жителей и ранение одного жителя в Мариуполе. По версии следствия, весной прошлого года военный расстрелял из ручного пулемета троих мирных жителей, двое из которых скончались, одному удалось выжить.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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