Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению разведчика ВСУ
Верховный суд ДНР приговорил командира разведывательного батальона вооруженных сил Украины (ВСУ) к пожизненному лишению свободы за убийство жителей в Мариуполе. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России.
Командир первого отделения 74 отдельного разведывательного батальона ВСУ 35-летний Олег Лукьяненко признан виновным по пп. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).
Суд установил, что в марте 2022 г. Лукьяненко, находясь на боевой позиции в жилом доме в Мариуполе, заметил зашедшего в подъезд мужчину. Лукьяненко потребовал у него документы, затем начал избивать, силой вытащил на улицу и расстрелял. Мужчина скончался на месте. Через неделю, находясь на той же боевой позиции, Лукьяненко по рации получил приказ о ликвидации двигавшихся в его направлении мужчины и женщины, которых он застрелил из снайперской винтовки.
Отбывать пожизненное наказание Лукьяненко будет в исправительной колонии особого режима.
5 сентября СК сообщил о пожизненном заключении оператора 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Валентина Василенко за убийство 14 жителей в Мариуполе.
4 сентября Верховный суд ДНР приговорил военного ВСУ Виталия Прокопчука к 25 годам колонии строгого режима за расстрел двоих мирных жителей и ранение одного жителя в Мариуполе. По версии следствия, весной прошлого года военный расстрелял из ручного пулемета троих мирных жителей, двое из которых скончались, одному удалось выжить.