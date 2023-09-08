Посольство РФ в США: Штаты не запугают россиян санкциями на фоне выборов

Единый день голосования назначен в России на 10 сентября. Выборы с 8 по 10 сентября также пройдут в новых регионах – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Досрочное голосование для жителей новых регионов на экстерриториальных избирательных участках (образованы на территории «старых» субъектов РФ с согласия местных избиркомов) завершилось 4 сентября. По его итогам ЦИК не получил ни одной жалобы ни от участников, ни от наблюдателей, ни от членов избиркомов.