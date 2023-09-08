Посольство РФ в США: Штаты не запугают россиян санкциями на фоне выборов
Вашингтон угрожает гражданам России очередной волной санкций из-за проведения выборов в новых регионах, однако у США не получится запугать россиян. Об этом говорится в комментарии посольства РФ в США.
«Здесь [США] жестоко ошибаются, думая, что смогут запугать рестрикциями нас и всех понимающих истинную природу конфликта на Украине. <...> Россияне не собираются оглядываться на мнение Вашингтона, когда речь идет об определении их национального будущего», – сказано в заявлении.
Как отметили в диппредставительстве, американские власти продолжают вмешиваться во внутренние дела других стран и считают себя вправе «делать предостережения» по поводу проведения выборов за рубежом. В частности, напомнили в посольстве, Вашингтон угрожает санкциями и независимым международным наблюдателям.
7 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что США могут ввести санкции и визовые ограничения в отношении «лиц, которые могут поддержать» выборы на новых российских территориях и в Крыму. По его словам, это в том числе касается международных наблюдателей. Блинкен подчеркнул, что Вашингтон «никогда не признает претензии РФ» на эти территории.
Единый день голосования назначен в России на 10 сентября. Выборы с 8 по 10 сентября также пройдут в новых регионах – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Досрочное голосование для жителей новых регионов на экстерриториальных избирательных участках (образованы на территории «старых» субъектов РФ с согласия местных избиркомов) завершилось 4 сентября. По его итогам ЦИК не получил ни одной жалобы ни от участников, ни от наблюдателей, ни от членов избиркомов.