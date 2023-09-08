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Политика

Посольство РФ в США: Штаты не запугают россиян санкциями на фоне выборов

Ведомости

Вашингтон угрожает гражданам России очередной волной санкций из-за проведения выборов в новых регионах, однако у США не получится запугать россиян. Об этом говорится в комментарии посольства РФ в США. 

«Здесь [США] жестоко ошибаются, думая, что смогут запугать рестрикциями нас и всех понимающих истинную природу конфликта на Украине. <...> Россияне не собираются оглядываться на мнение Вашингтона, когда речь идет об определении их национального будущего», – сказано в заявлении. 

Как отметили в диппредставительстве, американские власти продолжают вмешиваться во внутренние дела других стран и считают себя вправе «делать предостережения» по поводу проведения выборов за рубежом. В частности, напомнили в посольстве, Вашингтон угрожает санкциями и независимым международным наблюдателям.

В российских регионах стартуют региональные выборы

В ЦИК накануне голосования поступило всего 300 жалоб

7 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что США могут ввести санкции и визовые ограничения в отношении «лиц, которые могут поддержать» выборы на новых российских территориях и в Крыму. По его словам, это в том числе касается международных наблюдателей. Блинкен подчеркнул, что Вашингтон «никогда не признает претензии РФ» на эти территории.

Единый день голосования назначен в России на 10 сентября. Выборы с 8 по 10 сентября также пройдут в новых регионах – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Досрочное голосование для жителей новых регионов на экстерриториальных избирательных участках (образованы на территории «старых» субъектов РФ с согласия местных избиркомов) завершилось 4 сентября. По его итогам ЦИК не получил ни одной жалобы ни от участников, ни от наблюдателей, ни от членов избиркомов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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