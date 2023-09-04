ЦИК не получил жалоб в ходе голосования на экстерриториальных участках

Голосование на 329 экстерриториальных участках в 81 субъекте России завершилось успешно. В голосовании приняли участие жители ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, которые на данный момент находятся в других регионах. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя председателя ЦИК РФ Николая Булаева.