ЦИК не получил жалоб в ходе голосования на экстерриториальных участках
Голосование на 329 экстерриториальных участках в 81 субъекте России завершилось успешно. В голосовании приняли участие жители ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, которые на данный момент находятся в других регионах. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя председателя ЦИК РФ Николая Булаева.
Булаев также уточнил, что ЦИК не получил ни одной жалобы ни от участников голосования, ни от наблюдателей, ни от членов избиркомов.
На 18:00 4 сентября явка на выборах в законодательное собрание Запорожской области составила 21,86%, в Народный совет ЛНР – 23,65%, в совет городского округа Луганска – 0,46%; в Херсонскую областную думу – 43,39%; в Народный совет ДНР – 42,22%, Донецкий городской совет – 42,72%.
Единый день голосования (ЕДГ) назначен на 10 сентября. Выборы с 8 по 10 сентября также пройдут в новых регионах – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Жители выберут депутатов местных заксобраний, которые затем проведут голосование по избранию глав субъектов.
Досрочное голосование в новых регионах России началось 30 августа из-за сокращенного периода избирательной кампании.