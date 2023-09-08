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В Херсонской области сбили два дрона при попытке атаковать избирательный участок

Ведомости

Российская система ПВО уничтожила два беспилотника вблизи избирательного участка в Херсонской области. Об этом сообщила председатель избиркома региона Марина Захарова.

«Сегодня в Скадовском муниципальном округе были системой ПВО сбиты два дрона в непосредственной близости над избирательными участками», – сказала она (цитата по ТАСС). 

Захарова назвала случившееся «диверсионной провокацией» со стороны Киева. 

8 сентября председатель ЦИК Элла Памфилова дважды сообщала об эвакуации избиркома Херсонской области из-за обстрелов. Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев уточнил, что в регионе объявлена ракетная атака. По его словам, избирательные комиссии субъектов пришлось перенести на «запасной аэродром, где ВКС-связи нет».

Единый день голосования назначен в России на 10 сентября. Выборы с 8 по 10 сентября также впервые проходят в новых регионах – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Ранее Памфилова говорила, что ЦИК может отложить выборы в некоторых районах новых регионов в последний момент в случае ухудшения ситуации и возникновения угрозы безопасности избирателей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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