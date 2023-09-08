В Херсонской области сбили два дрона при попытке атаковать избирательный участок

Единый день голосования назначен в России на 10 сентября. Выборы с 8 по 10 сентября также впервые проходят в новых регионах – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Ранее Памфилова говорила, что ЦИК может отложить выборы в некоторых районах новых регионов в последний момент в случае ухудшения ситуации и возникновения угрозы безопасности избирателей.