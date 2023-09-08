В Херсонской области сбили два дрона при попытке атаковать избирательный участок
Российская система ПВО уничтожила два беспилотника вблизи избирательного участка в Херсонской области. Об этом сообщила председатель избиркома региона Марина Захарова.
«Сегодня в Скадовском муниципальном округе были системой ПВО сбиты два дрона в непосредственной близости над избирательными участками», – сказала она (цитата по ТАСС).
Захарова назвала случившееся «диверсионной провокацией» со стороны Киева.
8 сентября председатель ЦИК Элла Памфилова дважды сообщала об эвакуации избиркома Херсонской области из-за обстрелов. Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев уточнил, что в регионе объявлена ракетная атака. По его словам, избирательные комиссии субъектов пришлось перенести на «запасной аэродром, где ВКС-связи нет».
Единый день голосования назначен в России на 10 сентября. Выборы с 8 по 10 сентября также впервые проходят в новых регионах – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Ранее Памфилова говорила, что ЦИК может отложить выборы в некоторых районах новых регионов в последний момент в случае ухудшения ситуации и возникновения угрозы безопасности избирателей.