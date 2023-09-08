Медведев проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы
Заместитель председателя Совбеза России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы и муниципальных депутатов, сообщил он на своей странице во «ВКонтакте».
«Выборы мэра, проголосовать. Спасибо, вы успешно проголосовали», – зачитал Медведев написанное на сайте дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Он назвал такой способ голосования «удобным».
8 сентября в Москве начались выборы мэра и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО. В выборах главы города участвуют действующий мэр Сергей Собянин (от «Единой России»), вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (от ЛДПР) и Владислав Даванков (от «Новых людей»), депутат Госдумы, руководитель московского отделения «Справедливой России – За правду» Дмитрий Гусев и депутат Мосгордумы, внук лидера КПРФ Леонид Зюганов.
Принять участие в выборах можно до 10 сентября (участки работают с 08:00 до 20:00 мск). Проголосовать можно как на избирательных участках, так и онлайн.
Ранее председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова рассказала, что на выборах мэра столицы и муниципальных депутатов электронно проголосовали уже более 500 000 человек.