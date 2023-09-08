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Медведев проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы

Ведомости

Заместитель председателя Совбеза России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы и муниципальных депутатов, сообщил он на своей странице во «ВКонтакте».

«Выборы мэра, проголосовать. Спасибо, вы успешно проголосовали», – зачитал Медведев написанное на сайте дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Он назвал такой способ голосования «удобным».

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8 сентября в Москве начались выборы мэра и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО. В выборах главы города участвуют действующий мэр Сергей Собянин (от «Единой России»), вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (от ЛДПР) и Владислав Даванков (от «Новых людей»), депутат Госдумы, руководитель московского отделения «Справедливой России – За правду» Дмитрий Гусев и депутат Мосгордумы, внук лидера КПРФ Леонид Зюганов.

Принять участие в выборах можно до 10 сентября (участки работают с 08:00 до 20:00 мск). Проголосовать можно как на избирательных участках, так и онлайн.

Ранее председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова рассказала, что на выборах мэра столицы и муниципальных депутатов электронно проголосовали уже более 500 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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