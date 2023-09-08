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Общество

Более 500 000 москвичей проголосовали электронно на выборах мэра

Ведомости

Более 500 000 человек проголосовали на выборах мэра Москвы и 13 муниципальных депутатов в Троицком и Новомосковском округах с помощью систем электронного голосования онлайн или терминала на участке, сообщил общественный штаб по наблюдению за выборами в столице.

«Москвичи в очередной раз доказывают свою активную гражданскую позицию, и цифра в полмиллиона проголосовавших всего за четыре часа это доказывает», – рассказала председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова.

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Кириллова сообщила, что голосование проходит штатно, однако утром были зафиксированы попытки атак на оператора доставки sms, поэтому сообщения приходили с задержкой, а также на терминалы электронного голосования на участках, что привело к кратковременной задержке получения электронных бюллетеней.

В ЦИК России заявили о появлении фейковых сайтов избирательных комиссий: уже обнаружен сайт Херсонской избирательной комиссии. Заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев предположил, что эта работа будет носить системный характер.

 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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