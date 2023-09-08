Более 500 000 москвичей проголосовали электронно на выборах мэра

Более 500 000 человек проголосовали на выборах мэра Москвы и 13 муниципальных депутатов в Троицком и Новомосковском округах с помощью систем электронного голосования онлайн или терминала на участке, сообщил общественный штаб по наблюдению за выборами в столице.