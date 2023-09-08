Более 500 000 москвичей проголосовали электронно на выборах мэра
Более 500 000 человек проголосовали на выборах мэра Москвы и 13 муниципальных депутатов в Троицком и Новомосковском округах с помощью систем электронного голосования онлайн или терминала на участке, сообщил общественный штаб по наблюдению за выборами в столице.
«Москвичи в очередной раз доказывают свою активную гражданскую позицию, и цифра в полмиллиона проголосовавших всего за четыре часа это доказывает», – рассказала председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова.
Кириллова сообщила, что голосование проходит штатно, однако утром были зафиксированы попытки атак на оператора доставки sms, поэтому сообщения приходили с задержкой, а также на терминалы электронного голосования на участках, что привело к кратковременной задержке получения электронных бюллетеней.
В ЦИК России заявили о появлении фейковых сайтов избирательных комиссий: уже обнаружен сайт Херсонской избирательной комиссии. Заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев предположил, что эта работа будет носить системный характер.